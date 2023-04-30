Будуть просити ще й ще: рецепт закуски на швидку руку з лаваша та крабових паличок

Півгодини — і страва готова

Смачні холодні закуски є окрасою будь-якого столу як повсякденного, так і святкового. Універсальним компонентом багатьох закусок є лаваш.

Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати лаваш з крабовими паличками та сирками за рецептом Shuba. Що може бути простіше поєднання тонкого лаваша з крабовими паличками, яйцями, плавленими сирками та огірком? Проте є нюанс. Як би ви не хотіли продовжити задоволення, лаваш із крабовими паличками та сирками краще з’їсти того ж дня, що ви його приготували. Лаваш швидко розмокає і стає непридатним для вживання.

Як приготувати лаваш з крабовими паличками

Інгредієнти на 6 порцій:

тонкий лаваш — 3 шт.;

крабові палички — 200 г;

яйця — 4 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

огірок — 1 шт.;

зелень — до свого смаку;

майонез — 200 р.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистьте та натріть на середню тертку. Плавлені сирки та огірок теж натріть на середню тертку. Крабові палички дрібно наріжте. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть. З’єднайте підготовлені інгредієнти, полийте майонезом та перемішайте. На аркуші лаваша рівномірно розкладіть закуску і щільно згорніть рулетами. Покладіть у холодильник на 2 години, щоб лаваші добре просочилися. Потім навскіс наріжте шматочками та подавайте до столу.

Тонкий лаваш для цієї закуски можна приготувати власноруч. Тим більше це займе трохи часу, а інгредієнти завжди є під рукою.