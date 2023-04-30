Будуть просити ще й ще: рецепт закуски на швидку руку з лаваша та крабових паличок
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Півгодини — і страва готова
Смачні холодні закуски є окрасою будь-якого столу як повсякденного, так і святкового. Універсальним компонентом багатьох закусок є лаваш.
Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати лаваш з крабовими паличками та сирками за рецептом Shuba. Що може бути простіше поєднання тонкого лаваша з крабовими паличками, яйцями, плавленими сирками та огірком? Проте є нюанс. Як би ви не хотіли продовжити задоволення, лаваш із крабовими паличками та сирками краще з’їсти того ж дня, що ви його приготували. Лаваш швидко розмокає і стає непридатним для вживання.
Як приготувати лаваш з крабовими паличками
Інгредієнти на 6 порцій:
- тонкий лаваш — 3 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- зелень — до свого смаку;
- майонез — 200 р.
Спосіб приготування:
- Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистьте та натріть на середню тертку.
- Плавлені сирки та огірок теж натріть на середню тертку.
- Крабові палички дрібно наріжте.
- Зелень помийте, обсушіть та подрібніть.
- З’єднайте підготовлені інгредієнти, полийте майонезом та перемішайте.
- На аркуші лаваша рівномірно розкладіть закуску і щільно згорніть рулетами. Покладіть у холодильник на 2 години, щоб лаваші добре просочилися. Потім навскіс наріжте шматочками та подавайте до столу.
Тонкий лаваш для цієї закуски можна приготувати власноруч. Тим більше це займе трохи часу, а інгредієнти завжди є під рукою.