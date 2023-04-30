Рецепт улюбленого з дитинства десерту: готуємо сирні рогалики
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Готуйте одразу подвійну порцію!
Сирні, смачні рогалики асоціюються у нас із дитинством. Якщо в холодильнику виявилося небагато цього цінного кисломолочного продукту, можна поностальгувати та приготувати такий смачний десерт.
Сьогодні ми приготуємо класичні рогалики за рецептом Gurman.co.ua. Їх основою є сирне тісто для рогаликів, завдяки якому десерт виходить дуже смачним та ніжним навіть без начинки. З родзинками, мармеладом, повидлом або просто з цукром десерт точно припаде до душі вашим близьким.
Як приготувати сирні рогалики.
Інгредієнти:
- 400 г сиру;
- 150 г вершкового масла;
- 2 ст. борошна;
- 0,5 ст. цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Змішати сир і масло, всипати борошно, розпушувач, сіль і замісити пластичне тісто.
- Розділити тісто на дві однакові частинки та кожну частину розкотити в коло. Трохи посипати цукром і розрізати на частини.
- Кожну частину скотіть від зовнішнього краю до середини.
- Рогалики верхньою частиною вмочити в цукор і викласти на лист, покритий пергаментом.
- Запікати рогалики в рум’яний стан 25 хвилин|мінути| при 220°С.
Десерт добре смакуватиме з улюбленим чаєм. Так що приготуйте та насолоджуйтесь.