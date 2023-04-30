Рецепт улюбленого з дитинства десерту: готуємо сирні рогалики

Готуйте одразу подвійну порцію!

Сирні, смачні рогалики асоціюються у нас із дитинством. Якщо в холодильнику виявилося небагато цього цінного кисломолочного продукту, можна поностальгувати та приготувати такий смачний десерт.

Сьогодні ми приготуємо класичні рогалики за рецептом Gurman.co.ua. Їх основою є сирне тісто для рогаликів, завдяки якому десерт виходить дуже смачним та ніжним навіть без начинки. З родзинками, мармеладом, повидлом або просто з цукром десерт точно припаде до душі вашим близьким.

Як приготувати сирні рогалики.

Інгредієнти:

400 г сиру;

150 г вершкового масла;

2 ст. борошна;

0,5 ст. цукру;

1 ч. л. розпушувача;

сіль.

Спосіб приготування:

Змішати сир і масло, всипати борошно, розпушувач, сіль і замісити пластичне тісто. Розділити тісто на дві однакові частинки та кожну частину розкотити в коло. Трохи посипати цукром і розрізати на частини. Кожну частину скотіть від зовнішнього краю до середини. Рогалики верхньою частиною вмочити в цукор і викласти на лист, покритий пергаментом. Запікати рогалики в рум’яний стан 25 хвилин|мінути| при 220°С.

Десерт добре смакуватиме з улюбленим чаєм. Так що приготуйте та насолоджуйтесь.