Відома українська страва: як приготувати українські бендерики з м’ясом

Українська кухня — це смачно та ситно

Бендерики з м’ясом – традиційна українська страва. Це млинці трикутної форми, обсмажені в яйці з начинкою, що складається з сирого фаршу.

Сьогодні ми спробуємо приготувати бендерики за рецептом Сook.net.ua. Їх дуже зручно зробити велику кількість і сховати у морозилку – таким чином ви отримаєте чудовий напівфабрикат. Коли немає часу на приготування, вам потрібно лише їх розморозити та обсмажити.

Як приготувати бендерики з м’ясом

Інгредієнти

Для тіста:

молоко — 900 мл;

борошно — 400 г;

яйця — 2 шт.;

олія – 3 ст. л.;

сіль – щіпка.

Для начинки:

фарш — 500 г;

цибуля — 200 г;

кріп – 1 пучок;

яйця – 2 шт. (для кляру);

олія – 50 мл (для смаження).

Спосіб приготування:

Збийте яйця в піну, додайте частину молока. Просійте борошно в тісто і перемішайте. Додайте молоко, що залишилося, щіпку соди та погасіть її лимонним соком, перемішайте та залиште тісто на 15-20 хвилин відпочивати. Подрібніть цибулю та зелень, додайте до фаршу. Посоліть і поперчіть, перемішайте. Посмажте млинці, викладіть чаркою і розріжте навпіл. На край млинця викладіть 1 ст. л. фаршу. Загорніть його так, щоб вийшов трикутник. Те саме зробіть і з іншими млинцями. Два яйця для кляру збийте з невеликою кількістю води, посоліть. Відправте млинець у яйце і на сковороду з олією. Обсмажуйте з кожного боку на повільному вогні 5 хвилин. Готові бендерики викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир, і подавайте до столу.

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