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Відома українська страва: як приготувати українські бендерики з м’ясом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі бендерики з м’ясом можна навіть заморозити
Такі бендерики з м’ясом можна навіть заморозити. Фото smachnonews.24tv.ua

Українська кухня — це смачно та ситно

Бендерики з м’ясом – традиційна українська страва. Це млинці трикутної форми, обсмажені в яйці з начинкою, що складається з сирого фаршу.

Сьогодні ми спробуємо приготувати бендерики за рецептом Сook.net.ua. Їх дуже зручно зробити велику кількість і сховати у морозилку – таким чином ви отримаєте чудовий напівфабрикат. Коли немає часу на приготування, вам потрібно лише їх розморозити та обсмажити.

Як приготувати бендерики з м’ясом

Інгредієнти

Для тіста:

  • молоко — 900 мл;
  • борошно — 400 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль – щіпка.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 200 г;
  • кріп – 1 пучок;
  • яйця – 2 шт. (для кляру);
  • олія – 50 мл (для смаження).

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця в піну, додайте частину молока. Просійте борошно в тісто і перемішайте. Додайте молоко, що залишилося, щіпку соди та погасіть її лимонним соком, перемішайте та залиште тісто на 15-20 хвилин відпочивати.
  2. Подрібніть цибулю та зелень, додайте до фаршу. Посоліть і поперчіть, перемішайте.
  3. Посмажте млинці, викладіть чаркою і розріжте навпіл. На край млинця викладіть 1 ст. л. фаршу. Загорніть його так, щоб вийшов трикутник. Те саме зробіть і з іншими млинцями.
  4. Два яйця для кляру збийте з невеликою кількістю води, посоліть.
  5. Відправте млинець у яйце і на сковороду з олією. Обсмажуйте з кожного боку на повільному вогні 5 хвилин.
  6. Готові бендерики викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир, і подавайте до столу.

А до чаю можна приготувати українські вергуни. Вам точно сподобаються такі пишні та ніжні ласощі.

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#Рецепт #Млинці #Готуємо вдома