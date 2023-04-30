Відома українська страва: як приготувати українські бендерики з м’ясом
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Українська кухня — це смачно та ситно
Бендерики з м’ясом – традиційна українська страва. Це млинці трикутної форми, обсмажені в яйці з начинкою, що складається з сирого фаршу.
Сьогодні ми спробуємо приготувати бендерики за рецептом Сook.net.ua. Їх дуже зручно зробити велику кількість і сховати у морозилку – таким чином ви отримаєте чудовий напівфабрикат. Коли немає часу на приготування, вам потрібно лише їх розморозити та обсмажити.
Як приготувати бендерики з м’ясом
Інгредієнти
Для тіста:
- молоко — 900 мл;
- борошно — 400 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль – щіпка.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 200 г;
- кріп – 1 пучок;
- яйця – 2 шт. (для кляру);
- олія – 50 мл (для смаження).
Спосіб приготування:
- Збийте яйця в піну, додайте частину молока. Просійте борошно в тісто і перемішайте. Додайте молоко, що залишилося, щіпку соди та погасіть її лимонним соком, перемішайте та залиште тісто на 15-20 хвилин відпочивати.
- Подрібніть цибулю та зелень, додайте до фаршу. Посоліть і поперчіть, перемішайте.
- Посмажте млинці, викладіть чаркою і розріжте навпіл. На край млинця викладіть 1 ст. л. фаршу. Загорніть його так, щоб вийшов трикутник. Те саме зробіть і з іншими млинцями.
- Два яйця для кляру збийте з невеликою кількістю води, посоліть.
- Відправте млинець у яйце і на сковороду з олією. Обсмажуйте з кожного боку на повільному вогні 5 хвилин.
- Готові бендерики викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир, і подавайте до столу.
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