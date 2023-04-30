Додамо пікантності одним інгредієнтом: рецепт курки з азіатськими нотками
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Один інгредієнт додасть м’ясу пікантності
Страви з курки є у всіх національних кухнях, адже її ми готуємо частіше за інших. З філе виходять нежирні дієтичні страви.
Сьогодні ми спробуємо приготувати курку з імбиром за рецептом Shuba. Це смачна страва з пряними нотками, характерними для азійської кухні. Для створення цієї страви вам знадобляться курячі грудки, які вважаються дієтичним м’ясом, і свіже коріння імбиру — воно виділяє дуже свіжий і цитрусовий аромат. В результаті у вас вийде м’яка, соковита і дуже ароматна страва, перед якою неможливо встояти.
Як приготувати курку з імбиром
Інгредієнти 4 порції:
- куряча грудка — 400 г;
- корінь імбиру свіжий — 20 г;
- соус соєвий — 5 ст. л.;
- оцет яблучний — 5 ст. л.;
- карі — 1 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
- вода — 1/2 склянки;
- олія соняшникова — 40 мл;
- петрушка — до свого смаку;
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт.
Спосіб приготування:
- Вимийте корінь імбиру та очистьте його. Очистьте цибулю. Наріжте імбир та цибулю тонкими скибочками. На сковороді розігрійте олію та обсмажте інгредієнти, поки вони не стануть м’якими.
- Промийте курячу грудку та обсушіть. Наріжте м’ясо довгими тонкими смужками.
- Перекладіть курку на сковороду з імбиром та цибулею, дайте підрум’янитися протягом кількох хвилин. Влийте яблучний оцет та соєвий соус, посипте карі та готуйте ще кілька хвилин.
- Наповніть склянку наполовину водою та розчиніть у ньому кукурудзяний крохмаль. Влийте рідину в сковороду з курятиною і готуйте 5 хвилин, поки соус не загусне. Зніміть сковороду з вогню та посипте подрібненою петрушкою.
Перед приготуванням м’яса ви могли почути неприємний запах курки. Його можна позбутися за допомогою нехитрих способів.