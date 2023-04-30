Додамо пікантності одним інгредієнтом: рецепт курки з азіатськими нотками

Один інгредієнт додасть м’ясу пікантності

Страви з курки є у всіх національних кухнях, адже її ми готуємо частіше за інших. З філе виходять нежирні дієтичні страви.

Сьогодні ми спробуємо приготувати курку з імбиром за рецептом Shuba. Це смачна страва з пряними нотками, характерними для азійської кухні. Для створення цієї страви вам знадобляться курячі грудки, які вважаються дієтичним м’ясом, і свіже коріння імбиру — воно виділяє дуже свіжий і цитрусовий аромат. В результаті у вас вийде м’яка, соковита і дуже ароматна страва, перед якою неможливо встояти.

Як приготувати курку з імбиром

Інгредієнти 4 порції:

куряча грудка — 400 г;

корінь імбиру свіжий — 20 г;

соус соєвий — 5 ст. л.;

оцет яблучний — 5 ст. л.;

карі — 1 ст. л.;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

вода — 1/2 склянки;

олія соняшникова — 40 мл;

петрушка — до свого смаку;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.

Спосіб приготування:

Вимийте корінь імбиру та очистьте його. Очистьте цибулю. Наріжте імбир та цибулю тонкими скибочками. На сковороді розігрійте олію та обсмажте інгредієнти, поки вони не стануть м’якими. Промийте курячу грудку та обсушіть. Наріжте м’ясо довгими тонкими смужками. Перекладіть курку на сковороду з імбиром та цибулею, дайте підрум’янитися протягом кількох хвилин. Влийте яблучний оцет та соєвий соус, посипте карі та готуйте ще кілька хвилин. Наповніть склянку наполовину водою та розчиніть у ньому кукурудзяний крохмаль. Влийте рідину в сковороду з курятиною і готуйте 5 хвилин, поки соус не загусне. Зніміть сковороду з вогню та посипте подрібненою петрушкою.

Перед приготуванням м’яса ви могли почути неприємний запах курки. Його можна позбутися за допомогою нехитрих способів.