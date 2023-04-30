Салат, заради якого діти будуть прокидатися: рецепт корисного сніданку

Його можна подати і як салат, і як гарнір

Салати з крупами зустрічаються чи не в кожній кухні світу. Якщо ви вже пробували турецький Кисир з булгуром, обов’язково приготуйте цей салат з буряка і перловки.

Це корисна страва, яку, до того ж, можна подати і як гарнір. Перловка, буряк, зелень — просто суцільні вітаміни. А ще до складу не входить майонез. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.

Інгредієнти:

Крупа перлова — 70 г

Буряк (запечений або варений, близько 300 гр.) — 1 шт

Цибуля зелена — 4 гілочки

Кріп — 5-6 гілочки

Інгредієнти для заправки:

Олія — ​​40 мл

Цукор — 1 ст. л.

Сік лимонний — 1 ст. л.

Соєвий соус — 1 ст. л.

Гірчиця — 1 ч. л.

Перець чорний мелений

Спосіб приготування:

Перлову крупу, якщо є можливість, хоча б на годину замочуємо в холодній воді. Варимо відповідно до інструкцій на упаковці. Буряк теж слід відварити або запекти в духовці. Коли остигне, нарізаємо дрібними кубиками. Готову перловку відкидаємо на друшляк, щоб стекла зайва рідина і остуджуємо. Поки стигне, миємо, сушимо і дрібно ріжемо зелень. Всі інгредієнти для заправки змішуємо до отримання однорідної емульсії. Перемішуємо зі складниками салату — і можна подавати.

Найкраще в цьому салаті те, що можна запекти буряк і відварити крупу наперед — і снідати смакотою хоч щодня. Це не забере багато часу, просто як з цікавою єврейською намазкою на бутерброди.