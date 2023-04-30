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Салат, заради якого діти будуть прокидатися: рецепт корисного сніданку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цікавий салат з простих інгредієнтів
Цікавий салат з простих інгредієнтів. Фото 24 канал

Його можна подати і як салат, і як гарнір

Салати з крупами зустрічаються чи не в кожній кухні світу. Якщо ви вже пробували турецький Кисир з булгуром, обов’язково приготуйте цей салат з буряка і перловки.

Це корисна страва, яку, до того ж, можна подати і як гарнір. Перловка, буряк, зелень — просто суцільні вітаміни. А ще до складу не входить майонез. Рецептом поділились на порталі prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Крупа перлова — 70 г
  • Буряк (запечений або варений, близько 300 гр.) — 1 шт
  • Цибуля зелена — 4 гілочки
  • Кріп — 5-6 гілочки
  • Інгредієнти для заправки:
  • Олія — ​​40 мл
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Сік лимонний — 1 ст. л.
  • Соєвий соус — 1 ст. л.
  • Гірчиця — 1 ч. л.
  • Перець чорний мелений

Спосіб приготування:

  1. Перлову крупу, якщо є можливість, хоча б на годину замочуємо в холодній воді. Варимо відповідно до інструкцій на упаковці.
  2. Буряк теж слід відварити або запекти в духовці. Коли остигне, нарізаємо дрібними кубиками. Готову перловку відкидаємо на друшляк, щоб стекла зайва рідина і остуджуємо. Поки стигне, миємо, сушимо і дрібно ріжемо зелень.
  3. Всі інгредієнти для заправки змішуємо до отримання однорідної емульсії. Перемішуємо зі складниками салату — і можна подавати.

Найкраще в цьому салаті те, що можна запекти буряк і відварити крупу наперед — і снідати смакотою хоч щодня. Це не забере багато часу, просто як з цікавою єврейською намазкою на бутерброди.

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#Рецепт #Буряк #Салат