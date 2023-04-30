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Один секретний інгредієнт — і курячі котлети більше ніколи не будуть сухими

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Котлетки завжди будуть апетитними та вологими
Котлетки завжди будуть апетитними та вологими. Фото today.ua

Маленька хитрість від досвідчених кулінарів

Домашні котлетки — чудовий варіант на тему "що приготувати". Їх можна використовувати як перекус на обід, подавати до картоплі та до салатів. Багато хто любить куряче м’ясо, але стикається з тим, що смажені котлетки з філейного фаршу часто виходять сухими та твердими.

Розповідаємо секретний спосіб, як зробити так, щоб котлети з курятини не були сухими. Варто перекрутити через м’ясорубку шматочок сала та змішати його з фаршем.

Інгредієнти:

  • 400-500 г курячого фаршу
  • 80 г сала
  • цибулина
  • Декілька шматочків хліба
  • олія
  • 0,5 столової ложки сухарів
  • 0,5 чашки води, молока або бульйону
  • по смаку — сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Хліб заливаємо водою або бульйоном. Залишаємо, щоб просочився.
  2. Дрібно ріжемо цибулю. Змішуємо з фаршем, солимо, перчимо. Замочений хліб злегка відтискаємо і теж додаємо.
  3. Все ретельно перемішуємо. Можна також відбити масу декілька разів об дно миски — щоб вийшли зайві бульки повітря.
  4. Формуємо невеличкі котлетки. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях та обсмажуємо на розігрітій сковороді з обох боків. Олії додаємо зовсім троха. Мета — рум’яна скоринка.

Приготовані таким чином котлети будуть ароматними та вологими. Як гарнір до них чудово підійде ідеальне картопляне пюре.

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#Рецепт #Лайфхак #Котлети