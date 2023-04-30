Один секретний інгредієнт — і курячі котлети більше ніколи не будуть сухими
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Маленька хитрість від досвідчених кулінарів
Домашні котлетки — чудовий варіант на тему "що приготувати". Їх можна використовувати як перекус на обід, подавати до картоплі та до салатів. Багато хто любить куряче м’ясо, але стикається з тим, що смажені котлетки з філейного фаршу часто виходять сухими та твердими.
Розповідаємо секретний спосіб, як зробити так, щоб котлети з курятини не були сухими. Варто перекрутити через м’ясорубку шматочок сала та змішати його з фаршем.
Інгредієнти:
- 400-500 г курячого фаршу
- 80 г сала
- цибулина
- Декілька шматочків хліба
- олія
- 0,5 столової ложки сухарів
- 0,5 чашки води, молока або бульйону
- по смаку — сіль, перець
Спосіб приготування
- Хліб заливаємо водою або бульйоном. Залишаємо, щоб просочився.
- Дрібно ріжемо цибулю. Змішуємо з фаршем, солимо, перчимо. Замочений хліб злегка відтискаємо і теж додаємо.
- Все ретельно перемішуємо. Можна також відбити масу декілька разів об дно миски — щоб вийшли зайві бульки повітря.
- Формуємо невеличкі котлетки. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях та обсмажуємо на розігрітій сковороді з обох боків. Олії додаємо зовсім троха. Мета — рум’яна скоринка.
Приготовані таким чином котлети будуть ароматними та вологими. Як гарнір до них чудово підійде ідеальне картопляне пюре.