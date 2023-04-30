Хрусткі, а начинка тане в роті: неймовірні трубочки з лаваша за три хвилини
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Ідеальна закуска, що швидко готується і швидко з’їдається
Лаваш — це просто паличка-виручалочка для швидких закусок. Якщо ви вже готували смачні конвертики з лаваша, обов’язково спробуйте хрусткі трубочки з ніжною начинкою.
Ця закуска може, в залежності від ваших потреб, стати як окрасою святкового столу, так і швидким перекусом або сніданком для всієї сім’ї. Рецептом поділились на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 шт
- Сир твердий — 100 гр
- Яйця — 3 шт
- Зелена цибуля
- Сметана або грецький йогурт
Спосіб приготування:
- Яйця попередньо відварюємо. Коли вони охолонуть, натираємо на крупній тертці. До яєць додаємо дрібно нарізану зелену цибулю.
- Сир теж натираємо на дрібній тертці. Додаємо його до яєць з цибулею. Перемішуємо з двома ложками сметани або грецького йогурту.
- Лаваш ріжемо на невеликі смужки. Столовою ложкою перекладаємо начинку для трубочок на смужки лаваша. Акуратно звертаємо їх у трубочки.
На сухій сковороді обсмажуємо трубочки з двох сторін. Подаємо їх хрусткими та гарячими. Можна приготувати цікавий сирний соус — так буде ще смачніше.