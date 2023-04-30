Хрусткі, а начинка тане в роті: неймовірні трубочки з лаваша за три хвилини

Ідеальна закуска, що швидко готується і швидко з’їдається

Лаваш — це просто паличка-виручалочка для швидких закусок. Якщо ви вже готували смачні конвертики з лаваша, обов’язково спробуйте хрусткі трубочки з ніжною начинкою.

Ця закуска може, в залежності від ваших потреб, стати як окрасою святкового столу, так і швидким перекусом або сніданком для всієї сім’ї. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Лаваш — 1 шт

Сир твердий — 100 гр

Яйця — 3 шт

Зелена цибуля

Сметана або грецький йогурт

Спосіб приготування:

Яйця попередньо відварюємо. Коли вони охолонуть, натираємо на крупній тертці. До яєць додаємо дрібно нарізану зелену цибулю. Сир теж натираємо на дрібній тертці. Додаємо його до яєць з цибулею. Перемішуємо з двома ложками сметани або грецького йогурту. Лаваш ріжемо на невеликі смужки. Столовою ложкою перекладаємо начинку для трубочок на смужки лаваша. Акуратно звертаємо їх у трубочки.

На сухій сковороді обсмажуємо трубочки з двох сторін. Подаємо їх хрусткими та гарячими. Можна приготувати цікавий сирний соус — так буде ще смачніше.