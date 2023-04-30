Солодкий пиріг як з кондитерської за 30 хвилин: страва збере за столом усю родину
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується просто і з бюджетних продуктів
Настає той час, коли треба смачно утилізувати ягоди, що залишились в морозильній камері з попереднього сезону. Якщо ви вже готували ягідний мохіто з замороженою смородиною, настав час полуниці.
Пропонуємо приготувати дуже ароматний, м’який та соковитий пиріг. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Цукор – 1 склянка
- Кефір – 1 склянка
- Борошно – 1 склянка
- Манка – 1 склянка
- Розпушувач – 10 г
- Рослинна олія – 100 мл
- Заморожена полуниця – 300 г
- Крохмаль – 1 ст.л.
- Цукрова пудра – для посипання
- Склянка – 250 мл
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднуємо яйця, цукор та дрібку солі. Додаємо склянку теплого кефіру, склянку манки та перемішуємо блендером. Залишаємо на 10 хвилин — щоб набухла манка.
- В цей час підготуємо форму. Дно та боки форми застилаємо папером для випічки.
- Замішуємо тісто. До попередньої маси додаємо 100 мл рослинної олії, склянку борошна, 10 г розпушувача і замішуємо тісто.
- Переливаємо тісто в заздалегідь підготовлену форму для випікання. Виймаємо з морозилки 300 г замороженої полуниці, додаємо столову ложку крохмалю і перемішуємо. Викладаємо ягоди на тісто. Накриваємо фольгою і ставимо в заздалегідь розігріту духовку до 180 ° С на 30 хвилин.
- Через 30 хвилин знімаємо фольгу і випікаємо пиріг ще 25-30 хвилин за 180°С. Готовність пирога перевіряємо дерев’яною шпажкою.
Виймаємо пиріг з форми, як тільки він трохи охолоне. Посипаємо цукровою пудрою - і можна кликати всіх на чай. А ще обов’язково спробуйте легендарний Тирольський пиріг — до складу входить заморожена смородина.