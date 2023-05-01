Заради такої страви гості приходитимуть щодня: рецепт шоколадних вареників з вишнями

Улюблені вареники стали тепер ідеальними

В Україні є безліч простих, але при цьому дуже смачних національних страв. Одна з таких страв – вареники. Начинка для них була абсолютно різною – капуста, сир, вишня, картопля, інші сезонні фрукти чи овочі.

Сьогодні ми вирішили приготувати шоколадні вареники з вишнями за рецептом Shuba. Поки не підійшов сезон ягід, нам доведеться готувати із заморожених запасів, проте на смак вареників це ніяк не позначиться.

Як приготувати шоколадні вареники з вишнями

Інгредієнти на 12 порцій

Для тесту:

борошно — 250 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

какао — 15 г;

вода — 150 г.

Начинка:

вишня заморожена — 200 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

тофу — 200 г;

цукор — 50 г;

чорний шоколад 70-75% — 40 г;

цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте в глибокій мисці всі інгредієнти для тесту, додайте щіпку солі та залиште на 20 хвилин. Покладіть тофу, цукор та ваніль у чашу блендера і збийте. Злийте сік розмороженої вишні в окрему місткість, додайте крохмаль і розмішайте. Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин. Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин. Додати вишневий сік з крохмалем. Варіть до загусання. Змішайте тофу з вишнею, додайте шоколад і перемішайте. Розкотіть тісто на присипаній борошном поверхні та виріжте склянкою кружки. Кожен кружечок розімніть руками, покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї. Готові вареники можна заморозити або відварити в киплячій підсоленій воді протягом 2 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню води.

Якщо ви любите класичні вареники, можна скористатися бабусиним рецептом. Цей смак ви ніколи не забудете.