Заради такої страви гості приходитимуть щодня: рецепт шоколадних вареників з вишнями
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Улюблені вареники стали тепер ідеальними
В Україні є безліч простих, але при цьому дуже смачних національних страв. Одна з таких страв – вареники. Начинка для них була абсолютно різною – капуста, сир, вишня, картопля, інші сезонні фрукти чи овочі.
Сьогодні ми вирішили приготувати шоколадні вареники з вишнями за рецептом Shuba. Поки не підійшов сезон ягід, нам доведеться готувати із заморожених запасів, проте на смак вареників це ніяк не позначиться.
Як приготувати шоколадні вареники з вишнями
Інгредієнти на 12 порцій
Для тесту:
- борошно — 250 г;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- какао — 15 г;
- вода — 150 г.
Начинка:
- вишня заморожена — 200 г;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- тофу — 200 г;
- цукор — 50 г;
- чорний шоколад 70-75% — 40 г;
- цукор ванільний — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Змішайте в глибокій мисці всі інгредієнти для тесту, додайте щіпку солі та залиште на 20 хвилин.
- Покладіть тофу, цукор та ваніль у чашу блендера і збийте.
- Злийте сік розмороженої вишні в окрему місткість, додайте крохмаль і розмішайте. Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин.
- Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин. Додати вишневий сік з крохмалем. Варіть до загусання.
- Змішайте тофу з вишнею, додайте шоколад і перемішайте.
- Розкотіть тісто на присипаній борошном поверхні та виріжте склянкою кружки. Кожен кружечок розімніть руками, покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї.
- Готові вареники можна заморозити або відварити в киплячій підсоленій воді протягом 2 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню води.
Якщо ви любите класичні вареники, можна скористатися бабусиним рецептом. Цей смак ви ніколи не забудете.