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Заради такої страви гості приходитимуть щодня: рецепт шоколадних вареників з вишнями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва, яку ви ніколи не куштували — шоколадні вареники з вишнями
Страва, яку ви ніколи не куштували — шоколадні вареники з вишнями. Фото shuba.life

Улюблені вареники стали тепер ідеальними

В Україні є безліч простих, але при цьому дуже смачних національних страв. Одна з таких страв – вареники. Начинка для них була абсолютно різною – капуста, сир, вишня, картопля, інші сезонні фрукти чи овочі.

Сьогодні ми вирішили приготувати шоколадні вареники з вишнями за рецептом Shuba. Поки не підійшов сезон ягід, нам доведеться готувати із заморожених запасів, проте на смак вареників це ніяк не позначиться.

Як приготувати шоколадні вареники з вишнями

Інгредієнти на 12 порцій

Для тесту:

  • борошно — 250 г;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • какао — 15 г;
  • вода — 150 г.

Начинка:

  • вишня заморожена — 200 г;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • тофу — 200 г;
  • цукор — 50 г;
  • чорний шоколад 70-75% — 40 г;
  • цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте в глибокій мисці всі інгредієнти для тесту, додайте щіпку солі та залиште на 20 хвилин.
  2. Покладіть тофу, цукор та ваніль у чашу блендера і збийте.
  3. Злийте сік розмороженої вишні в окрему місткість, додайте крохмаль і розмішайте. Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин.
  4. Укладіть у сковороду розморожену вишню, уваріть протягом кількох хвилин. Додати вишневий сік з крохмалем. Варіть до загусання.
  5. Змішайте тофу з вишнею, додайте шоколад і перемішайте.
  6. Розкотіть тісто на присипаній борошном поверхні та виріжте склянкою кружки. Кожен кружечок розімніть руками, покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї.
  7. Готові вареники можна заморозити або відварити в киплячій підсоленій воді протягом 2 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню води.

Якщо ви любите класичні вареники, можна скористатися бабусиним рецептом. Цей смак ви ніколи не забудете.

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