Навіть оцет не знадобиться: як перетворити звичайну скумбрію на неперевершену закуску

Чудова закуска без танців на кухні

Засолена скумбрія – особлива страва на сімейному столі. Її люблять за ніжний смак та простоту приготування, це одна з найкращих закусок для сімейного обіду або до святкового столу. Це страва, яка завжди розлітається однією з перших на столі.

Взагалі засолювання риби вважається справою клопіткою. Однак за рецептом ProstoWay засолити скумбрію вийде швидко та просто. При цьому вам не потрібно використовувати воду чи оцет. Використовуючи лише кілька інгредієнтів, ви зможете приготувати смачну закуску.

Як засолити просто скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сіль – 1 ложка;

лавровий лист – 2 шт.;

приправа для засолювання, перець – 3 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю та лимон промити, очистити та нарізати невеликими кільцями. Викласти на дно поліетиленового пакета чи герметичного контейнера. До інгредієнтів слід додати чорний перець та приправу для риби. Всередину покласти розрізану на шматочки скумбрію. Пакет зав’язати, а весь ретельно перемішати, відправити на 2 години в холодильник. Страва готова, смачного.

До речі, скумбрію можна ще запекти у банку. Такий незвичайний рецепт приготування риби завжди буде доречним.