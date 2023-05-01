Всього три хвилини — і салат готовий: простий рецепт змінить ваші уявлення про редиску
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Закуска, хоч і проста, має ошатний вигляд і може стати окрасою святкового столу
В магазинах та на ринках вже з’явилась рання редиска. Це підштовхує додавати її чи не у всі страви. Особливо у салати.
Розповідаємо разом із порталом "Порадниця", як приготувати красивий і свіжий салат, який не соромно і на святковий стіл поставити. Цей салат має пікантну заправку.
Інгредієнти:
- 5 круто зварених яєць
- 2 середні свіжі огірки
- 300 г редису
- 100 г твердого сиру
- по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу
Для заправки:
- 200 г сметани
- 1 чайна ложка готової гірчиці
- 1 середній зубчик часнику
- 1 столова ложка лимонного соку
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Спершу змішуємо заправку: до сметани додаємо сік лимона, сіль, гірчицю та вичавлений часник. Усе розтираємо ложкою та ставимо в холодильник. Для зручності заправку можна одразу перекласти в кулінарний мішечок.
- Огірки дрібно нарізаємо. Яйця, редис і сир натираємо на середню тертку і дрібно січемо зелень.
- На широку таріль ставимо салатне кільце. Спочатку злегка змащуємо дно заправкою. Викладаємо яйця, підсолюємо та наносимо щедру сіточку із заправки. Зверху — огірки та кріп, заправка.
- Притрушуємо сиром і цибулею, знову викладаємо заправку. Останній шар — редис. Трохи утрамбовуємо його ложкою та обережно знімаємо салатне кільце.
Салат за цим рецептом виходить свіжим та соковитим. А якщо подобаються шарові салати, то обов’язково спробуйте салат "Ніч".