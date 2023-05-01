Всього три хвилини — і салат готовий: простий рецепт змінить ваші уявлення про редиску

Закуска, хоч і проста, має ошатний вигляд і може стати окрасою святкового столу

В магазинах та на ринках вже з’явилась рання редиска. Це підштовхує додавати її чи не у всі страви. Особливо у салати.

Розповідаємо разом із порталом "Порадниця", як приготувати красивий і свіжий салат, який не соромно і на святковий стіл поставити. Цей салат має пікантну заправку.

Інгредієнти:

5 круто зварених яєць

2 середні свіжі огірки

300 г редису

100 г твердого сиру

по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу

Для заправки:

200 г сметани

1 чайна ложка готової гірчиці

1 середній зубчик часнику

1 столова ложка лимонного соку

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Спершу змішуємо заправку: до сметани додаємо сік лимона, сіль, гірчицю та вичавлений часник. Усе розтираємо ложкою та ставимо в холодильник. Для зручності заправку можна одразу перекласти в кулінарний мішечок. Огірки дрібно нарізаємо. Яйця, редис і сир натираємо на середню тертку і дрібно січемо зелень. На широку таріль ставимо салатне кільце. Спочатку злегка змащуємо дно заправкою. Викладаємо яйця, підсолюємо та наносимо щедру сіточку із заправки. Зверху — огірки та кріп, заправка. Притрушуємо сиром і цибулею, знову викладаємо заправку. Останній шар — редис. Трохи утрамбовуємо його ложкою та обережно знімаємо салатне кільце.

Салат за цим рецептом виходить свіжим та соковитим. А якщо подобаються шарові салати, то обов’язково спробуйте салат "Ніч".