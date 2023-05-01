Заправка, яка зробить будь-яку страву в сто разів смачнішою: рецепт медово-гірчичного соусу
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Корисна та смачна заправка прикрасить будь-яку страву
Якщо вам набрид магазинний майонез, заправка — відмінний варіант. Сьогодні ми готуватимемо медово-гірчичну заправку — це соус для різних страв, який зазвичай містить три інгредієнти: мед, столову гірчицю та оливкову олію.
Соус за рецептом Shuba дуже смачний та корисний, адже у його складі корисні для здоров’я продукти. Його можна адаптувати як для ласунів, додавши більше меду, так і для любителів гостренького, наголосивши на гірчиці. Його просто готувати: лише 10 хвилин — і ви можете насолоджуватися ароматним соусом.
Як приготувати медово-гірчичну заправку
Інгредієнти на 2 порції:
- лимон, сік — 45 г;
- оцет винний – 30 мл;
- діжонська гірчиця — 12 г;
- гірчиця зерниста — 6 г;
- мед — 15 г;
- сіль — 1 г;
- перець чорний мелений — 0.2 г;
- оливкова олія — 100 мл.
Спосіб приготування:
- У блендері з’єднайте лимонний сік, оцет, діжонську гірчицю, зернисту гірчицю, мед, сіль та перець.
- Змішуйте на середній швидкості 5-19 секунд.
- Тоненькою цівкою додайте в суміш оливкову олію.
- На великій швидкості продовжуйте розмішувати ще 20 секунд.
Соус готовий, смачного. Така заправка відмінно підійде до м’ясних страв та овочевих салатів. Спробуйте — і ви точно не пошкодуєте.