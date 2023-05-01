Заправка, яка зробить будь-яку страву в сто разів смачнішою: рецепт медово-гірчичного соусу

Корисна та смачна заправка прикрасить будь-яку страву

Якщо вам набрид магазинний майонез, заправка — відмінний варіант. Сьогодні ми готуватимемо медово-гірчичну заправку — це соус для різних страв, який зазвичай містить три інгредієнти: мед, столову гірчицю та оливкову олію.

Соус за рецептом Shuba дуже смачний та корисний, адже у його складі корисні для здоров’я продукти. Його можна адаптувати як для ласунів, додавши більше меду, так і для любителів гостренького, наголосивши на гірчиці. Його просто готувати: лише 10 хвилин — і ви можете насолоджуватися ароматним соусом.

Як приготувати медово-гірчичну заправку

Інгредієнти на 2 порції:

лимон, сік — 45 г;

оцет винний – 30 мл;

діжонська гірчиця — 12 г;

гірчиця зерниста — 6 г;

мед — 15 г;

сіль — 1 г;

перець чорний мелений — 0.2 г;

оливкова олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

У блендері з’єднайте лимонний сік, оцет, діжонську гірчицю, зернисту гірчицю, мед, сіль та перець. Змішуйте на середній швидкості 5-19 секунд. Тоненькою цівкою додайте в суміш оливкову олію. На великій швидкості продовжуйте розмішувати ще 20 секунд.

Соус готовий, смачного. Така заправка відмінно підійде до м’ясних страв та овочевих салатів. Спробуйте — і ви точно не пошкодуєте.