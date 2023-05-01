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Секретний інгредієнт змінить смак до невпізнаності: пиріг з цибулі, який будуть наминати навіть діти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Весь секрет у спеціях
Весь секрет у спеціях. Фото shuba.life

Смачне доповнення до вечері

Страви з цибулі зазвичай люблять фанати цього овочу, які люблять його аромат і пікантний смак. Але навіть тим, хто верне носа від цибулевих оладок, сподобається цей пиріг.

Страву будуть наминати навіть діти. Пиріг ніжний, ароматний та дуже смачний. На порталі joy-pup.com поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

  • 2 великі цибулини
  • 2 столові ложки вершкового масла
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю
  • 1/4 чайної ложки мускатного горіха
  • 2 яйця
  • 1/2 склянки вершків
  • 1 склянка тертого сиру
  • 1/2 склянки молока
  • 1/2 склянки борошна
  • 1 чайна ложка порошку для випічки
  • 1/4 чайної ложки соди

Покрокове приготування:

  1. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. На середній вогонь ставимо велику сковороду. Розтоплюємо у ній вершкове масло.
  2. Додаємо цибулю, сіль, перець та мускатний горіх. Смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотаво-коричневою. Потім залишаємо — щоб охолола.
  3. В цей час у великій мисці збиваємо разом яйця, вершки, молоко та сир.
  4. Додаємо борошно, порошок для випічки і соду, і змішуємо до гладкої маси. Додаємо охололу смажену цибулю і обережно перемішуємо.
  5. Наливаємо суміш у форму для запікання. Готуємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів. Час приготування — близько 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим.

Це і так ідеальний перекус чи й повноцінний прийом їжі. Але, якщо бажаєте, можна подати такий пиріг з сирним соусом — поєднання буде чудовим.

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#Рецепт #Пиріг #Цибуля