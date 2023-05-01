Секретний інгредієнт змінить смак до невпізнаності: пиріг з цибулі, який будуть наминати навіть діти

Смачне доповнення до вечері

Страви з цибулі зазвичай люблять фанати цього овочу, які люблять його аромат і пікантний смак. Але навіть тим, хто верне носа від цибулевих оладок, сподобається цей пиріг.

Страву будуть наминати навіть діти. Пиріг ніжний, ароматний та дуже смачний. На порталі joy-pup.com поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

2 великі цибулини

2 столові ложки вершкового масла

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/4 чайної ложки мускатного горіха

2 яйця

1/2 склянки вершків

1 склянка тертого сиру

1/2 склянки молока

1/2 склянки борошна

1 чайна ложка порошку для випічки

1/4 чайної ложки соди

Покрокове приготування:

Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. На середній вогонь ставимо велику сковороду. Розтоплюємо у ній вершкове масло. Додаємо цибулю, сіль, перець та мускатний горіх. Смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотаво-коричневою. Потім залишаємо — щоб охолола. В цей час у великій мисці збиваємо разом яйця, вершки, молоко та сир. Додаємо борошно, порошок для випічки і соду, і змішуємо до гладкої маси. Додаємо охололу смажену цибулю і обережно перемішуємо. Наливаємо суміш у форму для запікання. Готуємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів. Час приготування — близько 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим.

Це і так ідеальний перекус чи й повноцінний прийом їжі. Але, якщо бажаєте, можна подати такий пиріг з сирним соусом — поєднання буде чудовим.