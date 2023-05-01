Секретний інгредієнт змінить смак до невпізнаності: пиріг з цибулі, який будуть наминати навіть діти
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Смачне доповнення до вечері
Страви з цибулі зазвичай люблять фанати цього овочу, які люблять його аромат і пікантний смак. Але навіть тим, хто верне носа від цибулевих оладок, сподобається цей пиріг.
Страву будуть наминати навіть діти. Пиріг ніжний, ароматний та дуже смачний. На порталі joy-pup.com поділились простим рецептом.
Інгредієнти:
- 2 великі цибулини
- 2 столові ложки вершкового масла
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 1/4 чайної ложки мускатного горіха
- 2 яйця
- 1/2 склянки вершків
- 1 склянка тертого сиру
- 1/2 склянки молока
- 1/2 склянки борошна
- 1 чайна ложка порошку для випічки
- 1/4 чайної ложки соди
Покрокове приготування:
- Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. На середній вогонь ставимо велику сковороду. Розтоплюємо у ній вершкове масло.
- Додаємо цибулю, сіль, перець та мускатний горіх. Смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотаво-коричневою. Потім залишаємо — щоб охолола.
- В цей час у великій мисці збиваємо разом яйця, вершки, молоко та сир.
- Додаємо борошно, порошок для випічки і соду, і змішуємо до гладкої маси. Додаємо охололу смажену цибулю і обережно перемішуємо.
- Наливаємо суміш у форму для запікання. Готуємо в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів. Час приготування — близько 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим.
Це і так ідеальний перекус чи й повноцінний прийом їжі. Але, якщо бажаєте, можна подати такий пиріг з сирним соусом — поєднання буде чудовим.