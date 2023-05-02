Рецепт улюбленого салату бабусі: три інгредієнти — і страва готова

Приготувати ситну та смачну страву за пару хвилин легко

Обожнюєте гриби і часто використовуєте їх у своєму раціоні? Якщо хочете готувати все більше і більше оригінальних страв із цим продуктом, тоді рецепт цього салату для вас. Саме таку страву любили наші бабусі за її простоту та смак.

Простий салат з картоплею та грибами можна готувати і на свято, і щодня. Для цього салату Shuba радить вибрати маленькі мариновані печериці — вони виглядають естетичнішими і їх не доведеться розрізати на багато шматочків.

Як приготувати салат з картоплею та грибами

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 3 шт.;

мариновані гриби — 100 г;

огірки солоні — 2 шт.;

зелень, сіль, чорний перець — за смаком;

рослинна олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю добре вимийте від бруду і складіть у каструлю. Залийте водою і відваріть в мундирі до готовності — це займе 20 хвилин. Зварену картоплю повністю остудіть, очистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок наріжте кубиками. Змішайте овочі в миску. Додайте в миску нарізані мариновані гриби та зелень до свого смаку. Налийте олію, додайте сіль і перець і перемішайте. Салат готовий, смачного вам.

До речі, очистити печериці просто. Завдяки одному трюку, ви можете зробити це за секунди.