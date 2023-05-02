Рецепт улюбленого салату бабусі: три інгредієнти — і страва готова
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Приготувати ситну та смачну страву за пару хвилин легко
Обожнюєте гриби і часто використовуєте їх у своєму раціоні? Якщо хочете готувати все більше і більше оригінальних страв із цим продуктом, тоді рецепт цього салату для вас. Саме таку страву любили наші бабусі за її простоту та смак.
Простий салат з картоплею та грибами можна готувати і на свято, і щодня. Для цього салату Shuba радить вибрати маленькі мариновані печериці — вони виглядають естетичнішими і їх не доведеться розрізати на багато шматочків.
Як приготувати салат з картоплею та грибами
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 3 шт.;
- мариновані гриби — 100 г;
- огірки солоні — 2 шт.;
- зелень, сіль, чорний перець — за смаком;
- рослинна олія — за смаком.
Спосіб приготування:
- Картоплю добре вимийте від бруду і складіть у каструлю. Залийте водою і відваріть в мундирі до готовності — це займе 20 хвилин.
- Зварену картоплю повністю остудіть, очистьте і наріжте невеликими кубиками. Огірок наріжте кубиками. Змішайте овочі в миску.
- Додайте в миску нарізані мариновані гриби та зелень до свого смаку. Налийте олію, додайте сіль і перець і перемішайте. Салат готовий, смачного вам.
До речі, очистити печериці просто. Завдяки одному трюку, ви можете зробити це за секунди.