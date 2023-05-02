Вийдуть пишними та ніжними, як у дитинстві: рецепт сирників із молочною підливою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Небагато часу — і можна насолоджуватися стравою
Ніщо не заряджає на приємний день так, як смачно та затишно проведений ранок. Тому ми вирішили запропонувати улюблену страву багатьох – сирники.
Такі ніжні, в міру солодкі сирники із молочною підливою за рецептом ProstoWay сподобаються всім. Страву не минають навіть діти — адже згадайте, з яким задоволенням ви їли її в дитячому садку!
Як приготувати сирники з молочною підливою
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 500 гр.;
- яйце – 2 шт.;
- борошно — 130 гр.
- цукор – 3 ложки.
- ванільний цукор – 1 ложка.
Спосіб приготування;
- Віночком збиваємо яйця зі звичайним та ванільним цукром.
- Виливаємо яєчну суміш у кисломолочний сир, додаємо борошно і розтираємо вилкою.
- Скочуємо тісто в ковбаску, а потім нарізаємо сирники завтовшки близько 2 сантиметрів.
- Кожен сирник необхідно обваляти в борошні з усіх боків.
- Обсмажуємо їх на великому вогні до золотистої скоринки, зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин. Кришку не закриваємо.
- Для молочної підливи доводимо до кипіння 200 мл молока. Окремо у чашці розводимо 2 ложки борошна у 3 ложках води.Виливаємо борошняну суміш у кипляче молоко, всипаємо цукор і віночком збиваємо, доки вона не стане густою. У охолоджену масу додаємо ложку сметани.
- Поливаємо гарячі сирники молочним соусом та подаємо до столу.
Сирники можна подавати з варенням, медом, сметаною. Також страва чудово поєднуватиметься з домашнім згущеним молоком.