Вийдуть пишними та ніжними, як у дитинстві: рецепт сирників із молочною підливою

Небагато часу — і можна насолоджуватися стравою

Ніщо не заряджає на приємний день так, як смачно та затишно проведений ранок. Тому ми вирішили запропонувати улюблену страву багатьох – сирники.

Такі ніжні, в міру солодкі сирники із молочною підливою за рецептом ProstoWay сподобаються всім. Страву не минають навіть діти — адже згадайте, з яким задоволенням ви їли її в дитячому садку!

Як приготувати сирники з молочною підливою

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 500 гр.;

яйце – 2 шт.;

борошно — 130 гр.

цукор – 3 ложки.

ванільний цукор – 1 ложка.

Спосіб приготування;

Віночком збиваємо яйця зі звичайним та ванільним цукром. Виливаємо яєчну суміш у кисломолочний сир, додаємо борошно і розтираємо вилкою. Скочуємо тісто в ковбаску, а потім нарізаємо сирники завтовшки близько 2 сантиметрів. Кожен сирник необхідно обваляти в борошні з усіх боків. Обсмажуємо їх на великому вогні до золотистої скоринки, зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин. Кришку не закриваємо. Для молочної підливи доводимо до кипіння 200 мл молока. Окремо у чашці розводимо 2 ложки борошна у 3 ложках води.Виливаємо борошняну суміш у кипляче молоко, всипаємо цукор і віночком збиваємо, доки вона не стане густою. У охолоджену масу додаємо ложку сметани. Поливаємо гарячі сирники молочним соусом та подаємо до столу.

Сирники можна подавати з варенням, медом, сметаною. Також страва чудово поєднуватиметься з домашнім згущеним молоком.