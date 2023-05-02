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Вийдуть пишними та ніжними, як у дитинстві: рецепт сирників із молочною підливою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирники з молочною підливою повернуть вас у дитинство
Сирники з молочною підливою повернуть вас у дитинство. Фото prostoway

Небагато часу — і можна насолоджуватися стравою

Ніщо не заряджає на приємний день так, як смачно та затишно проведений ранок. Тому ми вирішили запропонувати улюблену страву багатьох – сирники.

Такі ніжні, в міру солодкі сирники із молочною підливою за рецептом ProstoWay сподобаються всім. Страву не минають навіть діти — адже згадайте, з яким задоволенням ви їли її в дитячому садку!

Як приготувати сирники з молочною підливою

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 500 гр.;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно — 130 гр.
  • цукор – 3 ложки.
  • ванільний цукор – 1 ложка.

Спосіб приготування;

  1. Віночком збиваємо яйця зі звичайним та ванільним цукром.
  2. Виливаємо яєчну суміш у кисломолочний сир, додаємо борошно і розтираємо вилкою.
  3. Скочуємо тісто в ковбаску, а потім нарізаємо сирники завтовшки близько 2 сантиметрів.
  4. Кожен сирник необхідно обваляти в борошні з усіх боків.
  5. Обсмажуємо їх на великому вогні до золотистої скоринки, зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин. Кришку не закриваємо.
  6. Для молочної підливи доводимо до кипіння 200 мл молока. Окремо у чашці розводимо 2 ложки борошна у 3 ложках води.Виливаємо борошняну суміш у кипляче молоко, всипаємо цукор і віночком збиваємо, доки вона не стане густою. У охолоджену масу додаємо ложку сметани.
  7. Поливаємо гарячі сирники молочним соусом та подаємо до столу.

Сирники можна подавати з варенням, медом, сметаною. Також страва чудово поєднуватиметься з домашнім згущеним молоком.

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