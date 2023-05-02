Приготуйте салат з оселедцем — і ви не захочете іншого: готуємо чудову страву всього за 15 хвилин
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Урізноманітнити "селедцеве" меню досить просто
Оселедець – смачна риба, яка може стати закускою чи апетитним доповненням до картоплі. Ми звикли подавати її до столу як самостійну страву або ж готувати класичний оселедець під шубою.
Але якщо додати в рибу кілька простих інгредієнтів, то вийде смачний салат. Така страва за рецептом "СОДа" так сподобається вам, що буде постійно на вашому столі. Готувати такий салат настільки просто, що з цим впорається господиня-початківець.
Як приготувати салат з оселедцем
Інгредієнти:
- слабосолона оселедець — 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- яблуко (бажано кисло-солодкі) – 1 шт.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- сметана — 180 г;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Якщо у вас цілий оселедець, розберіть його на філе або відразу придбайте готове. Наріжте кубиком.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- Яблука також потрібно почистити, порізати і збризкати лимонним соком.
- Яблуко та оселедець із цибулею змішайте з гірчицею, сметаною і приправте чорним меленим перцем. Поставте на 10 хвилин у холодильник, щоб салат дійшов до кондиції. Смачного!
"Телеграф" вже ділився секретами норвезьких господарок, як правильно чистити оселедець. Спробуйте і така хитрість точно полегшить вам життя.