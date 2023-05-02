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Приготуйте салат з оселедцем — і ви не захочете іншого: готуємо чудову страву всього за 15 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний салат з оселедцем вам сподобається!
Незвичайний салат з оселедцем вам сподобається!. Фото nyam-nyam-5.com

Урізноманітнити "селедцеве" меню досить просто

Оселедець – смачна риба, яка може стати закускою чи апетитним доповненням до картоплі. Ми звикли подавати її до столу як самостійну страву або ж готувати класичний оселедець під шубою.

Але якщо додати в рибу кілька простих інгредієнтів, то вийде смачний салат. Така страва за рецептом "СОДа" так сподобається вам, що буде постійно на вашому столі. Готувати такий салат настільки просто, що з цим впорається господиня-початківець.

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

  • слабосолона оселедець — 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яблуко (бажано кисло-солодкі) – 1 шт.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • сметана — 180 г;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Якщо у вас цілий оселедець, розберіть його на філе або відразу придбайте готове. Наріжте кубиком.
  2. Цибулю наріжте півкільцями.
  3. Яблука також потрібно почистити, порізати і збризкати лимонним соком.
  4. Яблуко та оселедець із цибулею змішайте з гірчицею, сметаною і приправте чорним меленим перцем. Поставте на 10 хвилин у холодильник, щоб салат дійшов до кондиції. Смачного!

"Телеграф" вже ділився секретами норвезьких господарок, як правильно чистити оселедець. Спробуйте і така хитрість точно полегшить вам життя.

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#Рецепт #Салат #Оселедець #Готуємо вдома