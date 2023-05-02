Рус

Ця страва затьмарить навіть деруни: рецепт рулету з картоплі з начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Картопляний рулет із начинкою стане цвяхом програми.
Картопляний рулет із начинкою стане цвяхом програми.. Фото cesmak.info

Ця страва, за яку ви точно отримаєте масу компліментів

Часто хочеться здивувати своїх рідних чимось незвичайним із повсякденних продуктів. А що може бути простіше, ніж улюблена картопля ?

Пропонуємо вам приготувати відмінний рулет із картоплі з начинкою за рецептом "Цесмак". Така страва прийде на допомогу у будь-якій ситуації: коли немає ідей для вечері чи плануються гості. Це зручне та просте рішення, адже для приготування картопляного рулету з фаршем не потрібні складні інгредієнти. Лише небагато часу – і страва готова.

Як приготувати рулет з картоплі з начинкою

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 5 шт.;
  • твердий сир – 300 г;
  • шинка – 300 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець мелений – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Натріть картоплю на великій тертці. Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте картоплю та подрібнену цибулю. Добре перемішайте.
  2. Застеліть лист пергаментним папером і розрівняйте. Перелийте туди суміш. Випікайте коржик у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин.
  3. Викладіть поверх готового коржа скибочки сиру та шинки. Акуратно скрутіть рулет і покладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Страва готова, смачного

А ви знали, що смак перших страв залежить від того, як нарізати картоплю? Правильно нарізаний овоч точно покращить смак супу.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Рулет #Шинка #Закуска #Готуємо вдома