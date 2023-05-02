Ця страва затьмарить навіть деруни: рецепт рулету з картоплі з начинкою

Ця страва, за яку ви точно отримаєте масу компліментів

Часто хочеться здивувати своїх рідних чимось незвичайним із повсякденних продуктів. А що може бути простіше, ніж улюблена картопля ?

Пропонуємо вам приготувати відмінний рулет із картоплі з начинкою за рецептом "Цесмак". Така страва прийде на допомогу у будь-якій ситуації: коли немає ідей для вечері чи плануються гості. Це зручне та просте рішення, адже для приготування картопляного рулету з фаршем не потрібні складні інгредієнти. Лише небагато часу – і страва готова.

Як приготувати рулет з картоплі з начинкою

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 5 шт.;

твердий сир – 300 г;

шинка – 300 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний перець мелений – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Натріть картоплю на великій тертці. Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте картоплю та подрібнену цибулю. Добре перемішайте. Застеліть лист пергаментним папером і розрівняйте. Перелийте туди суміш. Випікайте коржик у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Викладіть поверх готового коржа скибочки сиру та шинки. Акуратно скрутіть рулет і покладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Страва готова, смачного

А ви знали, що смак перших страв залежить від того, як нарізати картоплю? Правильно нарізаний овоч точно покращить смак супу.