Ця страва затьмарить навіть деруни: рецепт рулету з картоплі з начинкою
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Ця страва, за яку ви точно отримаєте масу компліментів
Часто хочеться здивувати своїх рідних чимось незвичайним із повсякденних продуктів. А що може бути простіше, ніж улюблена картопля ?
Пропонуємо вам приготувати відмінний рулет із картоплі з начинкою за рецептом "Цесмак". Така страва прийде на допомогу у будь-якій ситуації: коли немає ідей для вечері чи плануються гості. Це зручне та просте рішення, адже для приготування картопляного рулету з фаршем не потрібні складні інгредієнти. Лише небагато часу – і страва готова.
Як приготувати рулет з картоплі з начинкою
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 5 шт.;
- твердий сир – 300 г;
- шинка – 300 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний перець мелений – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Натріть картоплю на великій тертці. Збийте яйця із сіллю та перцем. Додайте картоплю та подрібнену цибулю. Добре перемішайте.
- Застеліть лист пергаментним папером і розрівняйте. Перелийте туди суміш. Випікайте коржик у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин.
- Викладіть поверх готового коржа скибочки сиру та шинки. Акуратно скрутіть рулет і покладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Страва готова, смачного
А ви знали, що смак перших страв залежить від того, як нарізати картоплю? Правильно нарізаний овоч точно покращить смак супу.