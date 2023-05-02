Незвичайне блюдо за маминим рецептом: як приготувати бублики з фаршем

Ця страва змусить вас поностальгувати

Улюблена страва, знайома нам з дитинства, — бублики з фаршем. Вони вигадані у 1990-х, коли на магазинних полицях можна було знайти хіба що порожнечу. І навіть тоді хазяйки примудрялися створити ситні та смачні страви з нічого.

Бублики з фаршем за рецептом Shuba – чудова ідея для домашнього свята. Готувати їх легко, смак викликає у пам’яті приємні спогади, а вигляд нікого не залишить байдужим.

Як приготувати бублики з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

бублики — 150 г;

молоко — 1 мл;

м’ясний фарш — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Бублики викладіть у глибоку миску та залийте теплим молоком. Залишіть їх приблизно на 15-20 хвилин, час від часу перевертаючи, щоб вони не розмокли. Викладіть бублики на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу. Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Покладіть його у м’ясний фарш. Вбийте у фарш яйце. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте фарш, доки він не стане однорідним. Деко змастіть маслом, викладіть бублики на відстані один від одного. В отвори викладіть по 1 ч. л. фаршу. Відправте лист в попередньо розігріту до 180 ° C духовку на 25-30 хвилин.

З фаршем можна ще приготувати чудові клубочки. Впевнені, що ці страви стануть постійними на столі.