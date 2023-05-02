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Незвичайне блюдо за маминим рецептом: як приготувати бублики з фаршем

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі бублики з фаршем родом із дитинства
Такі бублики з фаршем родом із дитинства. Фото shuba.life

Ця страва змусить вас поностальгувати

Улюблена страва, знайома нам з дитинства, — бублики з фаршем. Вони вигадані у 1990-х, коли на магазинних полицях можна було знайти хіба що порожнечу. І навіть тоді хазяйки примудрялися створити ситні та смачні страви з нічого.

Бублики з фаршем за рецептом Shuba – чудова ідея для домашнього свята. Готувати їх легко, смак викликає у пам’яті приємні спогади, а вигляд нікого не залишить байдужим.

Як приготувати бублики з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

  • бублики — 150 г;
  • молоко — 1 мл;
  • м’ясний фарш — 200 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Бублики викладіть у глибоку миску та залийте теплим молоком. Залишіть їх приблизно на 15-20 хвилин, час від часу перевертаючи, щоб вони не розмокли. Викладіть бублики на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.
  2. Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Покладіть його у м’ясний фарш.
  3. Вбийте у фарш яйце. Посоліть і поперчіть. Добре перемішайте фарш, доки він не стане однорідним.
  4. Деко змастіть маслом, викладіть бублики на відстані один від одного. В отвори викладіть по 1 ч. л. фаршу. Відправте лист в попередньо розігріту до 180 ° C духовку на 25-30 хвилин.

З фаршем можна ще приготувати чудові клубочки. Впевнені, що ці страви стануть постійними на столі.

Теги:
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