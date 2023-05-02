Встигнете приготувати, поки гості миють руки: рецепт дивовижного домашнього печива
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Домашнє печиво – це не тільки смачно та корисно, а ще й швидко!
Домашній затишок немислимий без аромату домашньої випічки. Пам’ятаєте, як смачно пекла мама? Смачне та унікальне печиво та ще й без хімії – всі переваги домашніх десертів можна перераховувати нескінченно.
Рецепт простого печива до чаю РrostoWay містить продукти, які зазвичай є в кожному холодильнику. А головне – десерт готується настільки швидко, що за цей час можна лише заварити чай. Впевнені, що з цим рецептом ви ніколи більше не підете за печивом до магазину.
Як приготувати домашнє печиво до чаю
Інгредієнти:
- вершкове або кокосове масло — 20 г;
- цукор — 2,5 ч.л.;
- молоко – 1 ст.л.;
- борошно — 2 ст.л.;
- розпушувач — 0,5 ч.л.;
- сіль — 1 щіпка;
- шоколад — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розтопіть у мисці масло, додайте цукор. Якщо любите солодке, кількість цукру можна збільшити на свій смак.
- В масу додайте молоко, борошно, розпушувач та дрібку солі. Замісити тісто ложкою.
- Подрібніть шоколад і додайте в тісто. Ложкою викладіть тісто на пергаментний папір, надайте печиву форму.
- Поставте печиво в мікрохвильову піч на хвилину при потужності 800 Вт.
- Дайте охолодити печиво і подавайте на стіл. Смачного!
А щоб випічка не черствіла, можна додати в тісто один інгредієнт. Тоді ваше печиво буде м’яким довгий час.