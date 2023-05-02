Встигнете приготувати, поки гості миють руки: рецепт дивовижного домашнього печива

Домашнє печиво – це не тільки смачно та корисно, а ще й швидко!

Домашній затишок немислимий без аромату домашньої випічки. Пам’ятаєте, як смачно пекла мама? Смачне та унікальне печиво та ще й без хімії – всі переваги домашніх десертів можна перераховувати нескінченно.

Рецепт простого печива до чаю РrostoWay містить продукти, які зазвичай є в кожному холодильнику. А головне – десерт готується настільки швидко, що за цей час можна лише заварити чай. Впевнені, що з цим рецептом ви ніколи більше не підете за печивом до магазину.

Як приготувати домашнє печиво до чаю

Інгредієнти:

вершкове або кокосове масло — 20 г;

цукор — 2,5 ч.л.;

молоко – 1 ст.л.;

борошно — 2 ст.л.;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

сіль — 1 щіпка;

шоколад — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розтопіть у мисці масло, додайте цукор. Якщо любите солодке, кількість цукру можна збільшити на свій смак. В масу додайте молоко, борошно, розпушувач та дрібку солі. Замісити тісто ложкою. Подрібніть шоколад і додайте в тісто. Ложкою викладіть тісто на пергаментний папір, надайте печиву форму. Поставте печиво в мікрохвильову піч на хвилину при потужності 800 Вт. Дайте охолодити печиво і подавайте на стіл. Смачного!

А щоб випічка не черствіла, можна додати в тісто один інгредієнт. Тоді ваше печиво буде м’яким довгий час.