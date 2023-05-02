Страва з цибулі, після якої можна йти на побачення: ароматний французький суп
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Ресторанна страва з простих інгредієнтів
Цибуля є одним із найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Вона додає смаку та аромату різним стравам, як добавка. Але її можна використовувати і як головний компонент. Якщо вже куштували цікавий цибулевий пиріг, спробуйте приготувати французький цибулевий суп.
Попри свою "ресторанність", ця страва дуже проста і нею можна урізноманітнити меню без зайвих зусиль. Рецептом поділились на порталі joy-pup.com.
Інгредієнти:
- 4 середні цибулини
- 2 столові ложки вершкового масла
- 4 часнику зубчика, подрібнених
- 4 склянки курячого бульйону
- 1/2 склянки вершків
- 1 чайна ложка солі
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 1/4 чайної ложки мускатного горіха
- тертий сир
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. В цей час у великому сотейнику на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло.
- Додаємо порізану цибулю і смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотисто-коричневою. Додаємо часник і смажимо ще 2 хвилини.
- Коли вся ароматна маса стане однорідно-коричневою, додаємо курячий бульйон, сіль, перець та мускатний горіх. Доводимо страву до кипіння, потім зменшуємо вогонь залишаємо на повільному вогні приблизно на 30 хвилин.
- В кінці додаємо вершки і знову доводимо до кипіння. Суп розливаємо по порціях, засипаємо зверху сиром і ставимо на 5 хвилин у духовку.
За цей час сир розплавиться та стане тягуче-цибулевим. До речі, сир для цього рецепта можна приготувати самотужки.