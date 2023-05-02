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Страва з цибулі, після якої можна йти на побачення: ароматний французький суп

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Що цікаво, смак самої цибулі у страві майже не відчувається
Що цікаво, смак самої цибулі у страві майже не відчувається. Фото Новини Ю

Ресторанна страва з простих інгредієнтів

Цибуля є одним із найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Вона додає смаку та аромату різним стравам, як добавка. Але її можна використовувати і як головний компонент. Якщо вже куштували цікавий цибулевий пиріг, спробуйте приготувати французький цибулевий суп.

Попри свою "ресторанність", ця страва дуже проста і нею можна урізноманітнити меню без зайвих зусиль. Рецептом поділились на порталі joy-pup.com.

Інгредієнти:

  • 4 середні цибулини
  • 2 столові ложки вершкового масла
  • 4 часнику зубчика, подрібнених
  • 4 склянки курячого бульйону
  • 1/2 склянки вершків
  • 1 чайна ложка солі
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю
  • 1/4 чайної ложки мускатного горіха
  • тертий сир

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. В цей час у великому сотейнику на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло.
  2. Додаємо порізану цибулю і смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотисто-коричневою. Додаємо часник і смажимо ще 2 хвилини.
  3. Коли вся ароматна маса стане однорідно-коричневою, додаємо курячий бульйон, сіль, перець та мускатний горіх. Доводимо страву до кипіння, потім зменшуємо вогонь залишаємо на повільному вогні приблизно на 30 хвилин.
  4. В кінці додаємо вершки і знову доводимо до кипіння. Суп розливаємо по порціях, засипаємо зверху сиром і ставимо на 5 хвилин у духовку.

За цей час сир розплавиться та стане тягуче-цибулевим. До речі, сир для цього рецепта можна приготувати самотужки.

Теги:
#Рецепт #Суп #Цибуля