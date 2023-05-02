Страва з цибулі, після якої можна йти на побачення: ароматний французький суп

Ресторанна страва з простих інгредієнтів

Цибуля є одним із найпоширеніших інгредієнтів у кулінарії. Вона додає смаку та аромату різним стравам, як добавка. Але її можна використовувати і як головний компонент. Якщо вже куштували цікавий цибулевий пиріг, спробуйте приготувати французький цибулевий суп.

Попри свою "ресторанність", ця страва дуже проста і нею можна урізноманітнити меню без зайвих зусиль. Рецептом поділились на порталі joy-pup.com.

Інгредієнти:

4 середні цибулини

2 столові ложки вершкового масла

4 часнику зубчика, подрібнених

4 склянки курячого бульйону

1/2 склянки вершків

1 чайна ложка солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/4 чайної ложки мускатного горіха

тертий сир

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо тонкими кільцями. В цей час у великому сотейнику на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло. Додаємо порізану цибулю і смажимо, помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане золотисто-коричневою. Додаємо часник і смажимо ще 2 хвилини. Коли вся ароматна маса стане однорідно-коричневою, додаємо курячий бульйон, сіль, перець та мускатний горіх. Доводимо страву до кипіння, потім зменшуємо вогонь залишаємо на повільному вогні приблизно на 30 хвилин. В кінці додаємо вершки і знову доводимо до кипіння. Суп розливаємо по порціях, засипаємо зверху сиром і ставимо на 5 хвилин у духовку.

За цей час сир розплавиться та стане тягуче-цибулевим. До речі, сир для цього рецепта можна приготувати самотужки.