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Ідеальний іспанський десерт із простих продуктів: як приготувати "Смажене молоко"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний десерт — "Смажене молоко"
Незвичайний десерт — "Смажене молоко". Фото ukr.media

Хрумка скоринка і ніжний молочний крем вразять усіх наповал

Якщо ви любите готувати, знаєте цікаві рецепти різних країн. Це може бути улюблена італійська паста чи французький луковий суп – ці страви можуть урізноманітнити будь-яке меню.

Сьогодні ми приготуємо улюблений іспанський десерт "Смажене молоко" за рецептом Ukr.Media. Солодкий та смачний, він складається з двох основних частин: кляру та солодкого заварного крему. Така незвичайна страва точно підкорить вас із першого шматочка.

Як приготувати "Смажене молоко"

Інгредієнти:

  • 1 л молока;
  • 2 довгі смужки апельсинової цедри (без білих прожилок);
  • 3 довгі смужки лимонної цедри (без білих прожилок);
  • 1 паличка кориці;
  • 3 яєчні жовтки;
  • 100 г цукру;
  • 100 г кукурудзяного крохмалю;
  • 20 г вершкового масла + для змащення;
  • ванільна есенція.

Для панірування та смаження:

  • кілька столових ложок борошна;
  • 1-2 яйця;
  • рослинна олія – для смаження;
  • 80 г цукру;
  • 1 чайна ложка меленої кориці.

Спосіб приготування:

  1. На помірному вогні підігрійте 750 мл молока. Додайте смужки апельсинової та лимонної цедри та паличку кориці. Зніміть суміш із вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 30 хвилин.
  2. У миску викладіть жовтки, всипте цукор і збивайте віночком близько 2 хвилин, поки маса трохи не світлішає. У решті 250 мл холодного молока розведіть крохмаль. Влийте яєчну суміш і ретельно збийте віночком до однорідності.
  3. Вийміть із молока цедру та паличку кориці. Влийте яєчну масу і знову поставте каструлю на слабкий вогонь. Постійно помішуючи, доведіть масу до загусання.
  4. Вимкніть вогонь. Додайте вершкове масло|мастило| і ванільну есенцію і ретельно перемішайте. Змастіть олією широку форму для випічки, викладіть туди молочну масу, розрівняйте. Товщина пласта має бути приблизно 1 сантиметр.
  5. Покрийте поверхню маси плівкою і залиште на 30 хвилин остигати. Потім заберіть форму в холодильник мінімум на 4 години, краще — на всю ніч.
  6. Витягніть застиглу масу і наріжте середніми шматочками. Акуратно обваляйте їх у борошні, а потім у збитих яйцях.
  7. Добре розігрійте в глибокій каструлі або сковороді олію. Її має бути стільки, щоб шматочки могли вільно плавати. Викладайте по 3-4 заготовки та обсмажуйте по 1 хвилині до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб стек зайвий жир.
  8. Змішайте цукор та корицю. Поки смажене молоко гаряче, обваляйте його в цукрово-коричній суміші з усіх боків. Десерт підходить як у гарячому, так і холодному вигляді.

Якщо не хочеться поратися на кухні, можна приготувати вівсяне печиво з бананами та сухофруктами. Вам навіть не доведеться поратися з борошном!

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#Іспанія #Рецепт #Десерт #Готуємо вдома