Ідеальний іспанський десерт із простих продуктів: як приготувати "Смажене молоко"

Хрумка скоринка і ніжний молочний крем вразять усіх наповал

Якщо ви любите готувати, знаєте цікаві рецепти різних країн. Це може бути улюблена італійська паста чи французький луковий суп – ці страви можуть урізноманітнити будь-яке меню.

Сьогодні ми приготуємо улюблений іспанський десерт "Смажене молоко" за рецептом Ukr.Media. Солодкий та смачний, він складається з двох основних частин: кляру та солодкого заварного крему. Така незвичайна страва точно підкорить вас із першого шматочка.

Як приготувати "Смажене молоко"

Інгредієнти:

1 л молока;

2 довгі смужки апельсинової цедри (без білих прожилок);

3 довгі смужки лимонної цедри (без білих прожилок);

1 паличка кориці;

3 яєчні жовтки;

100 г цукру;

100 г кукурудзяного крохмалю;

20 г вершкового масла + для змащення;

ванільна есенція.

Для панірування та смаження:

кілька столових ложок борошна;

1-2 яйця;

рослинна олія – для смаження;

80 г цукру;

1 чайна ложка меленої кориці.

Спосіб приготування:

На помірному вогні підігрійте 750 мл молока. Додайте смужки апельсинової та лимонної цедри та паличку кориці. Зніміть суміш із вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 30 хвилин. У миску викладіть жовтки, всипте цукор і збивайте віночком близько 2 хвилин, поки маса трохи не світлішає. У решті 250 мл холодного молока розведіть крохмаль. Влийте яєчну суміш і ретельно збийте віночком до однорідності. Вийміть із молока цедру та паличку кориці. Влийте яєчну масу і знову поставте каструлю на слабкий вогонь. Постійно помішуючи, доведіть масу до загусання. Вимкніть вогонь. Додайте вершкове масло|мастило| і ванільну есенцію і ретельно перемішайте. Змастіть олією широку форму для випічки, викладіть туди молочну масу, розрівняйте. Товщина пласта має бути приблизно 1 сантиметр. Покрийте поверхню маси плівкою і залиште на 30 хвилин остигати. Потім заберіть форму в холодильник мінімум на 4 години, краще — на всю ніч. Витягніть застиглу масу і наріжте середніми шматочками. Акуратно обваляйте їх у борошні, а потім у збитих яйцях. Добре розігрійте в глибокій каструлі або сковороді олію. Її має бути стільки, щоб шматочки могли вільно плавати. Викладайте по 3-4 заготовки та обсмажуйте по 1 хвилині до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб стек зайвий жир. Змішайте цукор та корицю. Поки смажене молоко гаряче, обваляйте його в цукрово-коричній суміші з усіх боків. Десерт підходить як у гарячому, так і холодному вигляді.

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