Ідеальний іспанський десерт із простих продуктів: як приготувати "Смажене молоко"
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Хрумка скоринка і ніжний молочний крем вразять усіх наповал
Якщо ви любите готувати, знаєте цікаві рецепти різних країн. Це може бути улюблена італійська паста чи французький луковий суп – ці страви можуть урізноманітнити будь-яке меню.
Сьогодні ми приготуємо улюблений іспанський десерт "Смажене молоко" за рецептом Ukr.Media. Солодкий та смачний, він складається з двох основних частин: кляру та солодкого заварного крему. Така незвичайна страва точно підкорить вас із першого шматочка.
Як приготувати "Смажене молоко"
Інгредієнти:
- 1 л молока;
- 2 довгі смужки апельсинової цедри (без білих прожилок);
- 3 довгі смужки лимонної цедри (без білих прожилок);
- 1 паличка кориці;
- 3 яєчні жовтки;
- 100 г цукру;
- 100 г кукурудзяного крохмалю;
- 20 г вершкового масла + для змащення;
- ванільна есенція.
Для панірування та смаження:
- кілька столових ложок борошна;
- 1-2 яйця;
- рослинна олія – для смаження;
- 80 г цукру;
- 1 чайна ложка меленої кориці.
Спосіб приготування:
- На помірному вогні підігрійте 750 мл молока. Додайте смужки апельсинової та лимонної цедри та паличку кориці. Зніміть суміш із вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 30 хвилин.
- У миску викладіть жовтки, всипте цукор і збивайте віночком близько 2 хвилин, поки маса трохи не світлішає. У решті 250 мл холодного молока розведіть крохмаль. Влийте яєчну суміш і ретельно збийте віночком до однорідності.
- Вийміть із молока цедру та паличку кориці. Влийте яєчну масу і знову поставте каструлю на слабкий вогонь. Постійно помішуючи, доведіть масу до загусання.
- Вимкніть вогонь. Додайте вершкове масло|мастило| і ванільну есенцію і ретельно перемішайте. Змастіть олією широку форму для випічки, викладіть туди молочну масу, розрівняйте. Товщина пласта має бути приблизно 1 сантиметр.
- Покрийте поверхню маси плівкою і залиште на 30 хвилин остигати. Потім заберіть форму в холодильник мінімум на 4 години, краще — на всю ніч.
- Витягніть застиглу масу і наріжте середніми шматочками. Акуратно обваляйте їх у борошні, а потім у збитих яйцях.
- Добре розігрійте в глибокій каструлі або сковороді олію. Її має бути стільки, щоб шматочки могли вільно плавати. Викладайте по 3-4 заготовки та обсмажуйте по 1 хвилині до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб стек зайвий жир.
- Змішайте цукор та корицю. Поки смажене молоко гаряче, обваляйте його в цукрово-коричній суміші з усіх боків. Десерт підходить як у гарячому, так і холодному вигляді.
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