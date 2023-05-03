Страва затьмарить навіть шашлик: рецепт неймовірних курячих ніжок

Така страва складе конкуренцію навіть шашлику

Якщо немає можливості виїхати на природу і приготувати улюблений шашлик не виходить — не турбуйтеся! Вдома можна приготувати настільки приголомшливі курячі ніжки, що вони ви забудете про інші страви.

Таке бенкет для шлунка за рецептом Vazhnoznat легко можна приготувати з підручних продуктів. Та й на природу їздити зовсім не обов’язково – смачна, ніжна та соковита курка готується у духовці.

Як приготувати курячі ніжки в духовці

Інгредієнти:

12 курячих ніжок;

3 ст. л. рослинного масла;

3 ст. л. борошна;

1 ст. л. сушеного часнику;

1 ч. л. зіри;

1 ч. л. коріандру;

1 ч. л. порошку чилі;

1 ч. л. солодкої паприки;

1-2 щіпки солі.

Спосіб приготування:

Ретельно і рівномірно розподіліть олію по робочій поверхні листа. Поставте підготовлений лист у духовку для розігріву. Посипте курячі ніжки зірою, порошком чилі, сушеним часником, посоліть. Ретельно утріть спеції у волокна курячого м’яса і посипте борошном. Накрийте кришкою посудину з ніжками та перемішайте. Викладіть підготовлені ніжки на розігріте деко та обваляйте їх у гарячому маслі. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. Через вказаний час переверніть ніжки на інший бік, присипте коріандром і відправте в духовку на 35 хвилин.

Ароматні, ніжні та соковиті курячі ніжки у духовці готові. Така страва підійде до будь-якого гарніру.