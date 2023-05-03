Страва затьмарить навіть шашлик: рецепт неймовірних курячих ніжок
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Така страва складе конкуренцію навіть шашлику
Якщо немає можливості виїхати на природу і приготувати улюблений шашлик не виходить — не турбуйтеся! Вдома можна приготувати настільки приголомшливі курячі ніжки, що вони ви забудете про інші страви.
Таке бенкет для шлунка за рецептом Vazhnoznat легко можна приготувати з підручних продуктів. Та й на природу їздити зовсім не обов’язково – смачна, ніжна та соковита курка готується у духовці.
Як приготувати курячі ніжки в духовці
Інгредієнти:
- 12 курячих ніжок;
- 3 ст. л. рослинного масла;
- 3 ст. л. борошна;
- 1 ст. л. сушеного часнику;
- 1 ч. л. зіри;
- 1 ч. л. коріандру;
- 1 ч. л. порошку чилі;
- 1 ч. л. солодкої паприки;
- 1-2 щіпки солі.
Спосіб приготування:
- Ретельно і рівномірно розподіліть олію по робочій поверхні листа. Поставте підготовлений лист у духовку для розігріву.
- Посипте курячі ніжки зірою, порошком чилі, сушеним часником, посоліть. Ретельно утріть спеції у волокна курячого м’яса і посипте борошном. Накрийте кришкою посудину з ніжками та перемішайте.
- Викладіть підготовлені ніжки на розігріте деко та обваляйте їх у гарячому маслі. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на півгодини.
- Через вказаний час переверніть ніжки на інший бік, присипте коріандром і відправте в духовку на 35 хвилин.
Ароматні, ніжні та соковиті курячі ніжки у духовці готові. Така страва підійде до будь-якого гарніру.