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Страва затьмарить навіть шашлик: рецепт неймовірних курячих ніжок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніші курячі ніжки сподобаються всім
Найсмачніші курячі ніжки сподобаються всім. Фото vazhnoznat.com

Така страва складе конкуренцію навіть шашлику

Якщо немає можливості виїхати на природу і приготувати улюблений шашлик не виходить — не турбуйтеся! Вдома можна приготувати настільки приголомшливі курячі ніжки, що вони ви забудете про інші страви.

Таке бенкет для шлунка за рецептом Vazhnoznat легко можна приготувати з підручних продуктів. Та й на природу їздити зовсім не обов’язково – смачна, ніжна та соковита курка готується у духовці.

Як приготувати курячі ніжки в духовці

Інгредієнти:

  • 12 курячих ніжок;
  • 3 ст. л. рослинного масла;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 1 ст. л. сушеного часнику;
  • 1 ч. л. зіри;
  • 1 ч. л. коріандру;
  • 1 ч. л. порошку чилі;
  • 1 ч. л. солодкої паприки;
  • 1-2 щіпки солі.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно і рівномірно розподіліть олію по робочій поверхні листа. Поставте підготовлений лист у духовку для розігріву.
  2. Посипте курячі ніжки зірою, порошком чилі, сушеним часником, посоліть. Ретельно утріть спеції у волокна курячого м’яса і посипте борошном. Накрийте кришкою посудину з ніжками та перемішайте.
  3. Викладіть підготовлені ніжки на розігріте деко та обваляйте їх у гарячому маслі. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на півгодини.
  4. Через вказаний час переверніть ніжки на інший бік, присипте коріандром і відправте в духовку на 35 хвилин.

Ароматні, ніжні та соковиті курячі ніжки у духовці готові. Така страва підійде до будь-якого гарніру.

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#Рецепт #Курині ніжки #Готуємо вдома