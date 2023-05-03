Здивуйте гостей голубцями без м’яса: старовинний рецепт страви, яку з’їдять разом із тарілкою

Спробуйте — і ви не пошкодуєте

Голубці – традиційна страва української кухні. Одна лише згадка про них змушує згадати приємний смак ніжної капусти у сметані. Господині пристосувалися готувати цю страву у тисячі варіантах.

Сьогодні ми разом із "Файними рецептами" пропонуємо спробувати зробити голубці з картоплею. За бажання в начинку можна додати попередньо відварені та підсмажені білі гриби. Таку просту, ситну та смачну страву точно рідні проситимуть чи не щодня.

Як приготувати голубці з картоплею

Інгредієнти:

1 головка капусти;

800 гр. картоплі;

2 ст. л. манної крупи;

2 яйця;

1 ст. л. оцту;

овочевий бульйон;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Вирізати з капусти качан, акуратно розібрати її на листя. Закип’ятити у великій каструлі підсолену воду, додати оцет і відварити капусту протягом 5 хв. Картоплю натерти на тертці або в комбайні. Якщо третє вручну – злийте сік, якщо в соковидавлювачі – сік відійде окремо. В останньому випадку можна додати одну або дві ложки соку, щоб картопля не була сухою. Додати манку та яйця, посолити, поперчити та ретельно перемішати. Підготувати листя, зрізавши потовщення біля основи. Необхідно викладати начинку в лист і акуратно загортати як для звичайних голубців. Листя, що залишилося застелити на дно каструлі. Тісно викласти голубці, влити півсклянки овочевого бульйону. Поставити на годину у розігріту до 180 градусів духовку.

Подавати голубці зі сметаною або з грибною підливою. Страва готова, смачного!