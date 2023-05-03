Здивуйте гостей голубцями без м’яса: старовинний рецепт страви, яку з’їдять разом із тарілкою
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Спробуйте — і ви не пошкодуєте
Голубці – традиційна страва української кухні. Одна лише згадка про них змушує згадати приємний смак ніжної капусти у сметані. Господині пристосувалися готувати цю страву у тисячі варіантах.
Сьогодні ми разом із "Файними рецептами" пропонуємо спробувати зробити голубці з картоплею. За бажання в начинку можна додати попередньо відварені та підсмажені білі гриби. Таку просту, ситну та смачну страву точно рідні проситимуть чи не щодня.
Як приготувати голубці з картоплею
Інгредієнти:
- 1 головка капусти;
- 800 гр. картоплі;
- 2 ст. л. манної крупи;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. оцту;
- овочевий бульйон;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Вирізати з капусти качан, акуратно розібрати її на листя. Закип’ятити у великій каструлі підсолену воду, додати оцет і відварити капусту протягом 5 хв.
- Картоплю натерти на тертці або в комбайні. Якщо третє вручну – злийте сік, якщо в соковидавлювачі – сік відійде окремо. В останньому випадку можна додати одну або дві ложки соку, щоб картопля не була сухою.
- Додати манку та яйця, посолити, поперчити та ретельно перемішати.
- Підготувати листя, зрізавши потовщення біля основи. Необхідно викладати начинку в лист і акуратно загортати як для звичайних голубців.
- Листя, що залишилося застелити на дно каструлі. Тісно викласти голубці, влити півсклянки овочевого бульйону.
- Поставити на годину у розігріту до 180 градусів духовку.
Подавати голубці зі сметаною або з грибною підливою. Страва готова, смачного!