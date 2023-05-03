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Легко і просто: як приготувати вітамінний салат лише за десять хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вітамінний салат із редису
Вітамінний салат із редису. Фото babusyni-retsepty

Пару хвилин – і страва готова!

Соковита та хрумка м'якуш редиски містить вітаміни, клітковину, пектинові речовини та мінеральні солі, які так корисні для нашого організму. З цього весняного овоча традиційно готують салати, в яких він добре поєднується з різними овочами, сиром, вареними яйцями та грінками.

Саме вітамінний салат ми сьогодні й приготуємо з редису. Головне для цього салату — правильно вибрати редис, адже тільки тверді плоди бувають соковитими та ароматними. Зелену цибулю вносить у страву пряні нотки, а варені яйця пом’якшують смак страви. "Бабусині рецепти" стверджують, що на приготування страви піде лише 10 хвилин часу.

Як приготувати салат з редискою

Інгредієнти:

  • редис – 250 г;
  • сіль — щіпка;
  • огірки – 250 г;
  • сметана – 1,5 ст. л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • майонез – 1,5 ст. л.;
  • зелена цибуля – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо круто яйця. Очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками.
  2. Тим часом нарізаємо тонкими півкільцями редиску, четвертинками ріжемо огірки.
  3. Дрібно шаткуємо зелену цибулю, змішуємо її з яйцями, огірком і редискою в одній тарі.
  4. Заправляємо салат сметаною та майонезом, солимо і ретельно перемішуємо. Салат готовий, смачного.

До речі, не викидайте листя редиски – з них можна приготувати вишукану заправку. Вона чудово підійде до салатів.

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