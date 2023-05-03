Легко і просто: як приготувати вітамінний салат лише за десять хвилин

Пару хвилин – і страва готова!

Соковита та хрумка м'якуш редиски містить вітаміни, клітковину, пектинові речовини та мінеральні солі, які так корисні для нашого організму. З цього весняного овоча традиційно готують салати, в яких він добре поєднується з різними овочами, сиром, вареними яйцями та грінками.

Саме вітамінний салат ми сьогодні й приготуємо з редису. Головне для цього салату — правильно вибрати редис, адже тільки тверді плоди бувають соковитими та ароматними. Зелену цибулю вносить у страву пряні нотки, а варені яйця пом’якшують смак страви. "Бабусині рецепти" стверджують, що на приготування страви піде лише 10 хвилин часу.

Як приготувати салат з редискою

Інгредієнти:

редис – 250 г;

сіль — щіпка;

огірки – 250 г;

сметана – 1,5 ст. л.;

яйця – 4 шт.;

майонез – 1,5 ст. л.;

зелена цибуля – 30 г.

Спосіб приготування:

Відварюємо круто яйця. Очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками. Тим часом нарізаємо тонкими півкільцями редиску, четвертинками ріжемо огірки. Дрібно шаткуємо зелену цибулю, змішуємо її з яйцями, огірком і редискою в одній тарі. Заправляємо салат сметаною та майонезом, солимо і ретельно перемішуємо. Салат готовий, смачного.

До речі, не викидайте листя редиски – з них можна приготувати вишукану заправку. Вона чудово підійде до салатів.