Легко і просто: як приготувати вітамінний салат лише за десять хвилин
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Пару хвилин – і страва готова!
Соковита та хрумка м'якуш редиски містить вітаміни, клітковину, пектинові речовини та мінеральні солі, які так корисні для нашого організму. З цього весняного овоча традиційно готують салати, в яких він добре поєднується з різними овочами, сиром, вареними яйцями та грінками.
Саме вітамінний салат ми сьогодні й приготуємо з редису. Головне для цього салату — правильно вибрати редис, адже тільки тверді плоди бувають соковитими та ароматними. Зелену цибулю вносить у страву пряні нотки, а варені яйця пом’якшують смак страви. "Бабусині рецепти" стверджують, що на приготування страви піде лише 10 хвилин часу.
Як приготувати салат з редискою
Інгредієнти:
- редис – 250 г;
- сіль — щіпка;
- огірки – 250 г;
- сметана – 1,5 ст. л.;
- яйця – 4 шт.;
- майонез – 1,5 ст. л.;
- зелена цибуля – 30 г.
Спосіб приготування:
- Відварюємо круто яйця. Очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками.
- Тим часом нарізаємо тонкими півкільцями редиску, четвертинками ріжемо огірки.
- Дрібно шаткуємо зелену цибулю, змішуємо її з яйцями, огірком і редискою в одній тарі.
- Заправляємо салат сметаною та майонезом, солимо і ретельно перемішуємо. Салат готовий, смачного.
До речі, не викидайте листя редиски – з них можна приготувати вишукану заправку. Вона чудово підійде до салатів.