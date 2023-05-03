Заради цього хрусту ви будете готувати його щодня: неймовірний салат з редиски та кукурудзи
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Поживний та свіжий салат
Свіжі салати — це те, що ми зараз активно додаємо у свій раціон, користуючись вдалим сезоном. Особливо хочеться молодої редиски, яку, поки вона є, хочеться додавати у всі страви, такі як салат з сиром та картоплею.
Пропонуємо ще один хрумкий салат — з яйцями та пекінською капустою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- половинка середньої пекінської капустини;
- 10 редисок;
- 2 середні свіжі огірки;
- 2 круто зварених яйця;
- 100 г консервованої кукурудзи;
- невеликий пучечок зеленої цибулі.
Для заправки:
- 3 столові ложки грецького йогурту;
- 1 столова ложка гірчиці в зернах;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Для заправки змішуємо йогурт, гірчицю та сіль. Все вимішуємо та ставимо в холодильник. Капусту шаткуємо а цибулю дрібно січемо.
- Яйця нарізаємо дрібними кубиками, редис — тоненькими кружальцями, огірки — напівкружальцями. Викладаємо все в миску, додаємо кукурудзу. Змішуємо із заправкою.
Такий салат варто їсти одразу, до того як всі інгредієнти пустили сік. А йогурт в ньому можна замінити цікавим соусом на основі сметани.