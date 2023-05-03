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Заради цього хрусту ви будете готувати його щодня: неймовірний салат з редиски та кукурудзи

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Яскрава закуска до вашого столу
Яскрава закуска до вашого столу. Фото Сегодня

Поживний та свіжий салат

Свіжі салати — це те, що ми зараз активно додаємо у свій раціон, користуючись вдалим сезоном. Особливо хочеться молодої редиски, яку, поки вона є, хочеться додавати у всі страви, такі як салат з сиром та картоплею.

Пропонуємо ще один хрумкий салат — з яйцями та пекінською капустою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • половинка середньої пекінської капустини;
  • 10 редисок;
  • 2 середні свіжі огірки;
  • 2 круто зварених яйця;
  • 100 г консервованої кукурудзи;
  • невеликий пучечок зеленої цибулі.

Для заправки:

  • 3 столові ложки грецького йогурту;
  • 1 столова ложка гірчиці в зернах;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Для заправки змішуємо йогурт, гірчицю та сіль. Все вимішуємо та ставимо в холодильник. Капусту шаткуємо а цибулю дрібно січемо.
  2. Яйця нарізаємо дрібними кубиками, редис — тоненькими кружальцями, огірки — напівкружальцями. Викладаємо все в миску, додаємо кукурудзу. Змішуємо із заправкою.

Такий салат варто їсти одразу, до того як всі інгредієнти пустили сік. А йогурт в ньому можна замінити цікавим соусом на основі сметани.

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#Рецепт #Салат #Редис