Заради цього хрусту ви будете готувати його щодня: неймовірний салат з редиски та кукурудзи

Поживний та свіжий салат

Свіжі салати — це те, що ми зараз активно додаємо у свій раціон, користуючись вдалим сезоном. Особливо хочеться молодої редиски, яку, поки вона є, хочеться додавати у всі страви, такі як салат з сиром та картоплею.

Пропонуємо ще один хрумкий салат — з яйцями та пекінською капустою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

половинка середньої пекінської капустини;

10 редисок;

2 середні свіжі огірки;

2 круто зварених яйця;

100 г консервованої кукурудзи;

невеликий пучечок зеленої цибулі.

Для заправки:

3 столові ложки грецького йогурту;

1 столова ложка гірчиці в зернах;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Для заправки змішуємо йогурт, гірчицю та сіль. Все вимішуємо та ставимо в холодильник. Капусту шаткуємо а цибулю дрібно січемо. Яйця нарізаємо дрібними кубиками, редис — тоненькими кружальцями, огірки — напівкружальцями. Викладаємо все в миску, додаємо кукурудзу. Змішуємо із заправкою.

Такий салат варто їсти одразу, до того як всі інгредієнти пустили сік. А йогурт в ньому можна замінити цікавим соусом на основі сметани.