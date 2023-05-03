Пиріжки з вишнями "навиворіт": простий рецепт цікавої страви
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Тісто для цих пиріжків готується дещо інакше, ніж ми звикли
Пропонуємо приготувати пухкі та рум’яні пиріжки з начинкою з вишень. Тісто для них готується дещо інакше, ніж класичне дріжджове – навиворіт. Хоча для нього діють ті ж правила, що для звичайного.
За цим способом замішування випічка виходить особливо м’якою. Рецептом пухких пиріжечків поділились на порталі Agroter.
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 100 г цукру;
- 30 г дріжджів;
- 1 ст. ложка сметани;
- 250 мл молока;
- 20 г масла;
- 1 ст. ложка олії; борошно
- Начинка на ваш смак (наприклад, вишні).
Спосіб приготування:
- Яйце, цукор, дріжджі та сметану – усе з’єднуємо та розмішуємо. Молоко та вершкове масло кип’ятимо, трішки охолоджуємо та вливаємо до попередньо підготовленої суміші.
- Додати борошна. Бажана консистенція — як у густої сметани. Все розмішуємо вінчиком. Залишаємо на 1,5 год в теплому місці (вкутати).
- Замішуємо тісто, додаємо 1 ст. ложку олії та місимо, поки не буде липнути до рук. Залишаємо ще на 30 хв, щоб підійшло тісто.
- Ліпимо пиріжки. Коли вони готові, вмикаємо духовку. Поки вона нагрівається, пиріжки підійдуть.
- Зверху мажемо яйцем. Випікаємо 30-40 хв при 180 °C.
Ці пиріжки — надзвичайно проста страва, від якої будуть в захваті діти. Особливо, якщо приготувати до них молочний коктейль.