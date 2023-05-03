Пиріжки з вишнями "навиворіт": простий рецепт цікавої страви

Тісто для цих пиріжків готується дещо інакше, ніж ми звикли

Пропонуємо приготувати пухкі та рум’яні пиріжки з начинкою з вишень. Тісто для них готується дещо інакше, ніж класичне дріжджове – навиворіт. Хоча для нього діють ті ж правила, що для звичайного.

За цим способом замішування випічка виходить особливо м’якою. Рецептом пухких пиріжечків поділились на порталі Agroter.

Інгредієнти:

1 яйце;

100 г цукру;

30 г дріжджів;

1 ст. ложка сметани;

250 мл молока;

20 г масла;

1 ст. ложка олії; борошно

Начинка на ваш смак (наприклад, вишні).

Спосіб приготування:

Яйце, цукор, дріжджі та сметану – усе з’єднуємо та розмішуємо. Молоко та вершкове масло кип’ятимо, трішки охолоджуємо та вливаємо до попередньо підготовленої суміші. Додати борошна. Бажана консистенція — як у густої сметани. Все розмішуємо вінчиком. Залишаємо на 1,5 год в теплому місці (вкутати). Замішуємо тісто, додаємо 1 ст. ложку олії та місимо, поки не буде липнути до рук. Залишаємо ще на 30 хв, щоб підійшло тісто. Ліпимо пиріжки. Коли вони готові, вмикаємо духовку. Поки вона нагрівається, пиріжки підійдуть. Зверху мажемо яйцем. Випікаємо 30-40 хв при 180 °C.

Ці пиріжки — надзвичайно проста страва, від якої будуть в захваті діти. Особливо, якщо приготувати до них молочний коктейль.