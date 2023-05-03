Кекс, що просто тане у роті: рецепт бюджетної лимонної випічки

Ідеально до чаю

Проста випічка — чудовий варіант, коли немає ні часу, ні сил морочитися зі складною, такою як тирольський пиріг. Розповідаємо, як приготувати ніжний лимонний кекс.

Якщо ви ще не пекли цієї смакоти, то обов’язково спробуйте. Рецептом кексу, що просто тане у роті, поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

230 г борошна

200 г цукру

2 ч.л. розпушувача

1/2 ч. л солі 3 яйця

250 мл вершкового масла

цедра лимона

сік половинки лимона

Для глазурі:

150 г цукрової пудри

сік половинки лимона

Спосіб приготування:

З’єднуємо борошно, розпушувач, сіль та 100 г цукру. Добре все розмішуємо. В окрему посудину розбиваємо яйця, додаємо 100 г цукру та сметану, перемішуємо до однорідності. Вмикаємо духовку на 180 градусів — щоб розігрівалась. На тертці натираємо цедру лимона й видушуємо сік. Поєднуємо розтоплене масло з цедрою та соком. Додаємо всі сухі інгредієнти та гарно перемішуємо. Форму, застелену пергаментом, змащуємо ще вершковим маслом. Переливаємо суміш тіста у форму й ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання — 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою.

Готовий і трохи охололий кекс поливаємо глазур’ю. Він виходить ніжним і дещо кислуватим — ідеально смакуватиме з ароматним імбирним чаєм.