Копійчаний обід вийде краще за ресторанний: рецепт картопляної запіканки з котлетами

Смачніше не буває!

Картопляна запіканка із котлетами – порятунок для зайнятої господині. На її підготовку піде зовсім небагато часу.

Вже за годину така ситна та смачна страва стоятиме на вашому столі. На її приготування за рецептом "Цесмак" потрібні лише продукти, що є під рукою. Все, що вам потрібно – змішати їх та відправити до духовки.

Як приготувати картопляну запіканку з котлетами

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

помідор – 2 шт.;

свинячий фарш – 200 г;

яловичий фарш – 200 г;

вода – 2 л;

сметана – 4 ст. л.;

твердий сир – 120 г;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

хмелі-суннелі – 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець мелений – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Візьміть велику картоплю, очистьте і наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Додайте 0,5 ч. л. солі, залийте водою та варіть 10 хвилин після закипання. Акуратно перекладіть картоплю на тарілку. Змішайте м’ясний фарш із 1/4 ч. л. солі, 0,5 ч. л. перцю та хмелі-сунелі. Сформуйте маленькі кульки. До сметани додайте 1/4 ч. л. солі, 0,5 ч. л. перцю та паприки. Добре перемішайте. Змастіть форму розміром 25х30 см олією. Викладіть на дно кружечки картоплі та покрийте сметанним соусом. Зверху розкладіть кружечки помідора, потім котлети. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Посипте запіканку тертим сиром і поверніть до духовки ще на 10 хвилин.

До речі, твердий сир можна приготувати і вдома. З рецептом "Телеграфа" ви перестанете купувати його у магазині.