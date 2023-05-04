Без молока та яєць: простий рецепт печива, яке бабуся готувала для гостей

Поностальгуємо за чаєм із печивом

Сьогодні ми зробимо смачне печиво, яке просто тане в роті. Для нього вам не знадобиться жодних дорогих інгредієнтів. Все максимально просто, швидко і недорого – саме тому печиво було улюбленим у наших бабусь.

Печиво за "Бабусиними рецептами" містить тільки ті продукти, які зазвичай є в кожному холодильнику. Вам навіть не потрібно молоко та борошно – з трьох інгредієнтів випічка виходить м’якою, розсипчастою та ніжною.

Як приготувати печиво без молока та яєць

Інгредієнти:

сметана – 250 г;

цукровий пісок – 150 г;

борошно — 350 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль — щіпка

ванілін – на свій смак.

Спосіб приготування:

У миску великого розміру викладаємо сметану, насипаємо цукровий пісок, сіль, ванільний цукор і добре перемішуємо до однорідної консистенції. Насипаємо в кілька мір борошно, розпушувач і добре перемішуємо, формуємо тісто. Ділимо тісто на шматочки приблизно по 40-50 грам і кладемо на лист, застелений пергаментним папером. Ставимо запікати печиво на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Печиво готове, смачного.

Якщо хочете поностальгувати – приготуйте пиріжки з картоплею. Саме такі часто готувала бабуся на обід.