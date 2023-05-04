Без молока та яєць: простий рецепт печива, яке бабуся готувала для гостей
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Поностальгуємо за чаєм із печивом
Сьогодні ми зробимо смачне печиво, яке просто тане в роті. Для нього вам не знадобиться жодних дорогих інгредієнтів. Все максимально просто, швидко і недорого – саме тому печиво було улюбленим у наших бабусь.
Печиво за "Бабусиними рецептами" містить тільки ті продукти, які зазвичай є в кожному холодильнику. Вам навіть не потрібно молоко та борошно – з трьох інгредієнтів випічка виходить м’якою, розсипчастою та ніжною.
Як приготувати печиво без молока та яєць
Інгредієнти:
- сметана – 250 г;
- цукровий пісок – 150 г;
- борошно — 350 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль — щіпка
- ванілін – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У миску великого розміру викладаємо сметану, насипаємо цукровий пісок, сіль, ванільний цукор і добре перемішуємо до однорідної консистенції.
- Насипаємо в кілька мір борошно, розпушувач і добре перемішуємо, формуємо тісто.
- Ділимо тісто на шматочки приблизно по 40-50 грам і кладемо на лист, застелений пергаментним папером.
- Ставимо запікати печиво на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Печиво готове, смачного.
Якщо хочете поностальгувати – приготуйте пиріжки з картоплею. Саме такі часто готувала бабуся на обід.