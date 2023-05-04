На одному шматочку не зупинитесь: рецепт вафельних "тістечок" з м’ясом

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Вафлі з м’ясним фаршем у клярі – дуже апетитна та ситна закуска. На смак вона нагадує улюблені чебуреки або біляші, тільки готується вона набагато простіше.

Таку страву за рецептом Stravy.net можна подавати на сніданок, обід чи вечерю. Такий незвичайний десерт сподобається і дітям, і дорослим.

Як приготувати трикутники з м’ясом

Інгредієнти:

вафельні коржики – 8 шт.;

м’ясна вирізка – 0.5 кг;

яйця – 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

молоко – 50-70 г;

олія соняшникова – 100 г;

сіль та перець чорний мелений – на свій смак.

Для кляру;

яйця – 2 шт.;

молоко – 100 г;

сіль - на свій смак.

Спосіб приготування:

М’ясну вирізку помийте і покладіть в окріп. Доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть на невеликому вогні приблизно 50 хвилин. Зваріть яйця круто та охолодіть. Цибулю почистьте та розріжте на 4 частини. Зварене та охолоджене м’ясо викладете на дошку та поріжте невеликими шматочками. Пропустіть через м’ясорубку разом із яйцями та цибулею. У фарш додайте сіль, перець та молоко, розведіть у стан паштету. Для кляру збийте 2 яйця та молоко, посоліть. Візьміть вафельний корж, рівномірно розподіліть частину фаршу і накрийте другим коржем. Розріжте на 8 частин. У сковороду налийте олію, розігрійте. Вафельні трикутники занурюйте в кляр і обсмажуйте з обох боків до золотої скоринки. Викладіть трикутнички на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Подавайте страву гарячою.

Будь-який фарш можна зробити смачнішим і соковитішим за допомогою одного секрету. Такий лайфхак досвідчених господинь зробить ваші страви неперевершеними.