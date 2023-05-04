У сто разів краще за будь-якого Наполеона і медовика: копійковий рецепт торта "Снікерс"

Цей незвичайний рецепт виходить у всіх

Торт без випічки – це справді геніальний кулінарний винахід. Це просте рішення складного завдання, як приготувати смакоту всього за півгодини.

Сьогодні приготуємо приголомшливий торт "Снікерс" за рецептом "Главреда". Ви не повірите — його навіть не доведеться випікати! Простий у приготуванні, але смачний десерт стане обов’язковим на будь-якому столі.

Як приготувати торт Снікерс без випічки

Інгредієнти:

печиво шоколадне – 400 гр;

молоко — 500 мл;

яєчні жовтки — 3 шт.;

цукор — 80 гр;

борошно — 30 гр;

ванільний цукор — 1 пакетик;

масло вершкове — 40 гр;

згущене молоко варене — 1 банка;

будь-які горіхи до смаку — 100 гр.

Спосіб приготування:

Відокремити яєчні жовтки від білка, перекласти в глибоку миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати. Додати до жовтків борошно і знову перемішати. Влити гаряче молоко, перемішати. Перелити крем у каструлю з товстим дном. Поставити на вогонь. Коли крем загусне, необхідно додати вершкове масло. Збираємо торт: у форму для випікання влити 2 ст. л. заварного крему, далі викласти печиво, зверху полити згущеним молоком і заварним кремом. Повторювати, доки не закінчаться крем та печиво. Верхній шар торта полити згущеним молоком, посипати горішками. Дати настоятися у холодильнику кілька годин.

Смачне згущене молоко для десерту можна приготувати вдома. Для цього вам знадобиться чотири інгредієнти та трохи часу.