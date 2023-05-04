У сто разів краще за будь-якого Наполеона і медовика: копійковий рецепт торта "Снікерс"
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Цей незвичайний рецепт виходить у всіх
Торт без випічки – це справді геніальний кулінарний винахід. Це просте рішення складного завдання, як приготувати смакоту всього за півгодини.
Сьогодні приготуємо приголомшливий торт "Снікерс" за рецептом "Главреда". Ви не повірите — його навіть не доведеться випікати! Простий у приготуванні, але смачний десерт стане обов’язковим на будь-якому столі.
Як приготувати торт Снікерс без випічки
Інгредієнти:
- печиво шоколадне – 400 гр;
- молоко — 500 мл;
- яєчні жовтки — 3 шт.;
- цукор — 80 гр;
- борошно — 30 гр;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- масло вершкове — 40 гр;
- згущене молоко варене — 1 банка;
- будь-які горіхи до смаку — 100 гр.
Спосіб приготування:
- Відокремити яєчні жовтки від білка, перекласти в глибоку миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.
- Додати до жовтків борошно і знову перемішати.
- Влити гаряче молоко, перемішати.
- Перелити крем у каструлю з товстим дном. Поставити на вогонь. Коли крем загусне, необхідно додати вершкове масло.
- Збираємо торт: у форму для випікання влити 2 ст. л. заварного крему, далі викласти печиво, зверху полити згущеним молоком і заварним кремом. Повторювати, доки не закінчаться крем та печиво.
- Верхній шар торта полити згущеним молоком, посипати горішками. Дати настоятися у холодильнику кілька годин.
Смачне згущене молоко для десерту можна приготувати вдома. Для цього вам знадобиться чотири інгредієнти та трохи часу.