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У сто разів краще за будь-якого Наполеона і медовика: копійковий рецепт торта "Снікерс"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для приготування смачного "Снікерса" не обов’язково проводити півдня на кухні
Для приготування смачного "Снікерса" не обов’язково проводити півдня на кухні. Фото skarbnychka-retseptiv

Цей незвичайний рецепт виходить у всіх

Торт без випічки – це справді геніальний кулінарний винахід. Це просте рішення складного завдання, як приготувати смакоту всього за півгодини.

Сьогодні приготуємо приголомшливий торт "Снікерс" за рецептом "Главреда". Ви не повірите — його навіть не доведеться випікати! Простий у приготуванні, але смачний десерт стане обов’язковим на будь-якому столі.

Як приготувати торт Снікерс без випічки

Інгредієнти:

  • печиво шоколадне – 400 гр;
  • молоко — 500 мл;
  • яєчні жовтки — 3 шт.;
  • цукор — 80 гр;
  • борошно — 30 гр;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • масло вершкове — 40 гр;
  • згущене молоко варене — 1 банка;
  • будь-які горіхи до смаку — 100 гр.

Спосіб приготування:

  1. Відокремити яєчні жовтки від білка, перекласти в глибоку миску, додати цукор і ванільний цукор, перемішати.
  2. Додати до жовтків борошно і знову перемішати.
  3. Влити гаряче молоко, перемішати.
  4. Перелити крем у каструлю з товстим дном. Поставити на вогонь. Коли крем загусне, необхідно додати вершкове масло.
  5. Збираємо торт: у форму для випікання влити 2 ст. л. заварного крему, далі викласти печиво, зверху полити згущеним молоком і заварним кремом. Повторювати, доки не закінчаться крем та печиво.
  6. Верхній шар торта полити згущеним молоком, посипати горішками. Дати настоятися у холодильнику кілька годин.

Смачне згущене молоко для десерту можна приготувати вдома. Для цього вам знадобиться чотири інгредієнти та трохи часу.

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