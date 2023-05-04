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Забутий багатьма рецепт: як приготувати закарпатський капусняк

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Український рецепт першої страви — капустняка по-закарпатськи
Український рецепт першої страви — капустняка по-закарпатськи. Фото https://lady.tochka.net

Чудова страва готується просто

Для багатьох господинь більш звичною і традиційною першою стравою з капустою є червоний борщ. Але наваристий, густий і ароматний капусняк також стане однією з улюблених перших страв.

Відмінність капусника від інших супів полягає в тому, що до його складу входить кукурудзяна крупа. У рецепті Stravy.net її поєднання з квашеною капустою дасть незвичайний смак та аромат.

Як приготувати закарпатський капусняк

Інгредієнти:

  • 350 г квашеної капусти;
  • 150 г кукурудзяної крупи;
  • 1 стегно куряче;
  • 200 г свинячого ошийка;
  • 1 цибулина;
  • 1 пучок свіжої зелені (кропу чи петрушки);
  • 2 шт. лаврового листа;
  • сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть бульйон з курячого стегна та цибулини. З готового бульйону витягніть інгредієнти.
  2. У бульйон додайте кукурудзяну крупу та квашену капусту. Варіть суп на середньому вогні 40 хв.
  3. Поріжьте ошийок на невеликі кубики і додайте в суп. Продовжуйте варити капусняк ще 20 хвилин — кукурудзяна крупа повинна повністю розваритися, а капуста стати м’якою.
  4. За 5 хвилин до готовності супу додайте в каструлю лавровий лист, перець та сіль. Зелень додайте перед зняттям блюда з вогню.

До закарпатського капусняка чудово підійде улюблений лаваш. Готувати вдома – це просто.

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