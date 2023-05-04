Забутий багатьма рецепт: як приготувати закарпатський капусняк
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Чудова страва готується просто
Для багатьох господинь більш звичною і традиційною першою стравою з капустою є червоний борщ. Але наваристий, густий і ароматний капусняк також стане однією з улюблених перших страв.
Відмінність капусника від інших супів полягає в тому, що до його складу входить кукурудзяна крупа. У рецепті Stravy.net її поєднання з квашеною капустою дасть незвичайний смак та аромат.
Як приготувати закарпатський капусняк
Інгредієнти:
- 350 г квашеної капусти;
- 150 г кукурудзяної крупи;
- 1 стегно куряче;
- 200 г свинячого ошийка;
- 1 цибулина;
- 1 пучок свіжої зелені (кропу чи петрушки);
- 2 шт. лаврового листа;
- сіль, чорний мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть бульйон з курячого стегна та цибулини. З готового бульйону витягніть інгредієнти.
- У бульйон додайте кукурудзяну крупу та квашену капусту. Варіть суп на середньому вогні 40 хв.
- Поріжьте ошийок на невеликі кубики і додайте в суп. Продовжуйте варити капусняк ще 20 хвилин — кукурудзяна крупа повинна повністю розваритися, а капуста стати м’якою.
- За 5 хвилин до готовності супу додайте в каструлю лавровий лист, перець та сіль. Зелень додайте перед зняттям блюда з вогню.
До закарпатського капусняка чудово підійде улюблений лаваш. Готувати вдома – це просто.