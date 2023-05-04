Забутий багатьма рецепт: як приготувати закарпатський капусняк

Чудова страва готується просто

Для багатьох господинь більш звичною і традиційною першою стравою з капустою є червоний борщ. Але наваристий, густий і ароматний капусняк також стане однією з улюблених перших страв.

Відмінність капусника від інших супів полягає в тому, що до його складу входить кукурудзяна крупа. У рецепті Stravy.net її поєднання з квашеною капустою дасть незвичайний смак та аромат.

Як приготувати закарпатський капусняк

Інгредієнти:

350 г квашеної капусти;

150 г кукурудзяної крупи;

1 стегно куряче;

200 г свинячого ошийка;

1 цибулина;

1 пучок свіжої зелені (кропу чи петрушки);

2 шт. лаврового листа;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відваріть бульйон з курячого стегна та цибулини. З готового бульйону витягніть інгредієнти. У бульйон додайте кукурудзяну крупу та квашену капусту. Варіть суп на середньому вогні 40 хв. Поріжьте ошийок на невеликі кубики і додайте в суп. Продовжуйте варити капусняк ще 20 хвилин — кукурудзяна крупа повинна повністю розваритися, а капуста стати м’якою. За 5 хвилин до готовності супу додайте в каструлю лавровий лист, перець та сіль. Зелень додайте перед зняттям блюда з вогню.

До закарпатського капусняка чудово підійде улюблений лаваш. Готувати вдома – це просто.