Такий завжди готує мама на обід: рецепт курячого супу з галушками

Простий рецепт відмінної першої страви

Сьогодні розкриємо секрет приготування супу із галушками, який завжди готує мама на обід. Смачна і ароматна страва поверне вас до батьківського будинку, де завжди затишно і пахне улюбленими смаколиками.

Такий суп за рецептом Сook.net.ua готувати досить легко, варто лише дотримуватися деяких правил. Тісто для такого першого блюда слід робити перед приготуванням блюда. Для пишності галушок треба додавати туди вершкове масло, вершки чи молоко. А якщо ви просієте борошно, ваші кульки матимуть пористу структуру. Так що підготуйте інгредієнти та готуватимемо!

Як приготувати курячий суп з галушками

Інгредієнти:

курячі ніжки – 0,5 кг;

вода — 2 л;

картопля — 4 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно — 100 г;

яйця — 1 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л. або на свій смак;

чорний мелений перець — щіпка;

рослинна олія – для смаження цибулі;

зелень – на свій смак.

Спосіб приготування:

Вимиті ніжки опустіть у киплячу воду і варіть 1,5 години на повільному вогні. За 15 хвилин до готовності посоліть. Готовий бульйон процідіть через дрібне сито. Додайте в бульйон очищену і нарізану картоплю, натерту на великій тертці моркву і обсмажену в олії цибулю. Поки суп вариться, приступайте до приготування галушок. Для цього яйце збийте віночком і влийте молоко. Перемішайте і додайте просіяне борошно. Вимісіть тісто до однорідної суміші. Чайною ложкою сформуйте галушки і опускайте в киплячий суп, коли овочі будуть вже м’якими. Після цього проваріть суп 5 хвилин і вимкніть вогонь. Додайте нарізану зелень, посоліть і поперчіть. Страва готова, приємного апетиту.

До такого супу ідеально підійдуть пампушки з часником. Таке поєднання зробить ваш обід ідеальним.