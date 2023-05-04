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Не тільки просто, а й дешево: готуємо гарячі бутерброди на швидку руку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Швидкий рецепт ситної страви Новина оновлена 05 травня 2023, 06:12
Швидкий рецепт ситної страви. Фото Depositphotos

Виручать, якщо немає часу готувати

Якщо якесь блюдо з часом все-таки починає набридати і набридати, то це ніяк не стосується бутербродів. Це найпопулярніша закуска у всьому світі, яку готують із різних інгредієнтів. Бутерброди доречні та актуальні щодня: вони чудово поєднуються з борщем, салатами та смакують як самостійну другу страву з чаєм чи кавою.

Перевага гарячих бутербродів над холодними полягає в тому, що це дуже ситна страва. Ними можна наїстися, а не просто перекусити. Характерна ознака гарячих бутербродів за рецептом "Їсти" — розплавлений зверху сир. Саме він і робить цю страву такою смачною. Варто уявити, як він тягнеться і пахне – і одразу слинка тече.

Як приготувати гарячі бутерброди з фаршем та сиром

Інгредієнти:

  • 10 скибочок батона;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. ложка борошна;
  • 300 г будь-якого фаршу;
  • 200 г твердого сиру;
  • 1 цибулина;
  • сіль перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з молоком, вмочити в цю суміш батон і обсмажити з обох боків.
  2. Фарш посолити, поперчити, викласти на скибочки батона.
  3. Цибулю нарізати півкільцями, викласти на фарш, зверху посипати тертим сиром.
  4. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.

Якщо після зими у вас залишилися солоні огірки, з ними також можна приготувати чудові бутерброди. Небагато часу і підручних інгредієнтів – і неймовірна закуска готова

Теги:
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