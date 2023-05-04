Не тільки просто, а й дешево: готуємо гарячі бутерброди на швидку руку
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Виручать, якщо немає часу готувати
Якщо якесь блюдо з часом все-таки починає набридати і набридати, то це ніяк не стосується бутербродів. Це найпопулярніша закуска у всьому світі, яку готують із різних інгредієнтів. Бутерброди доречні та актуальні щодня: вони чудово поєднуються з борщем, салатами та смакують як самостійну другу страву з чаєм чи кавою.
Перевага гарячих бутербродів над холодними полягає в тому, що це дуже ситна страва. Ними можна наїстися, а не просто перекусити. Характерна ознака гарячих бутербродів за рецептом "Їсти" — розплавлений зверху сир. Саме він і робить цю страву такою смачною. Варто уявити, як він тягнеться і пахне – і одразу слинка тече.
Як приготувати гарячі бутерброди з фаршем та сиром
Інгредієнти:
- 10 скибочок батона;
- 2 яйця;
- 1 ст. ложка борошна;
- 300 г будь-якого фаршу;
- 200 г твердого сиру;
- 1 цибулина;
- сіль перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця збити з молоком, вмочити в цю суміш батон і обсмажити з обох боків.
- Фарш посолити, поперчити, викласти на скибочки батона.
- Цибулю нарізати півкільцями, викласти на фарш, зверху посипати тертим сиром.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
Якщо після зими у вас залишилися солоні огірки, з ними також можна приготувати чудові бутерброди. Небагато часу і підручних інгредієнтів – і неймовірна закуска готова