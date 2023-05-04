Ця вишукана страва готується просто, виходить приголомшливою: запікаємо скумбрію із сиром

Приготувати чудову рибу — це швидко і просто

Запечену скумбрію так просто готувати, що гріх цього не робити. Вона виходить смачною, навіть якщо просто посолити та поперчити.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати скумбрію, запечену у духовці з сиром. Ця вишукана страва готується не складно, але виходить дуже смачною. У класичному рецепті Арpetito рибу не посипають, а начиняють сиром.

Як приготувати скумбрію з сиром

Інгредієнти:

свіжа скумбрія – 3 шт.;

твердий сир-260 г;

кріп — 7 гілочок;

петрушка – 6 гілочок;

сіль – 25 г;

чорний перець;

лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

Розморожені тушки скумбрії очистити від плавників, хвоста, голови. Розрізати рибу вздовж по хребту і потихеньку вийняти, залишивши тільки м’якоть зі шкірою. Вимити скумбрію. Для начинки необхідно вимитий кріп. Сир натерти на тертці з великими отворами, з’єднати з кропом, посолити, приправити чорним перцем, ретельно перемішати. На один бік м’якоті скумбрії покласти сир начинку, накрити іншою, міцно зафіксувати кулінарною ниткою. Покласти на лист, попередньо застелений фольгою. Відправити в прогріту духовку і запікати трохи менше години. Розрізати рибу на невеликі шматочки, прикрасити свіжою петрушкою та порізаним на кружечки лимоном.

Подавати можна з будь-яким гарніром. Скумбрія буде особливо смачною з картопляним пюре або відвареним рисом.