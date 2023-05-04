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Ця вишукана страва готується просто, виходить приголомшливою: запікаємо скумбрію із сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніша скумбрія із сиром
Найсмачніша скумбрія із сиром. Фото osoblyva.com

Приготувати чудову рибу — це швидко і просто

Запечену скумбрію так просто готувати, що гріх цього не робити. Вона виходить смачною, навіть якщо просто посолити та поперчити.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати скумбрію, запечену у духовці з сиром. Ця вишукана страва готується не складно, але виходить дуже смачною. У класичному рецепті Арpetito рибу не посипають, а начиняють сиром.

Як приготувати скумбрію з сиром

Інгредієнти:

  • свіжа скумбрія – 3 шт.;
  • твердий сир-260 г;
  • кріп — 7 гілочок;
  • петрушка – 6 гілочок;
  • сіль – 25 г;
  • чорний перець;
  • лимон – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розморожені тушки скумбрії очистити від плавників, хвоста, голови. Розрізати рибу вздовж по хребту і потихеньку вийняти, залишивши тільки м’якоть зі шкірою. Вимити скумбрію.
  2. Для начинки необхідно вимитий кріп. Сир натерти на тертці з великими отворами, з’єднати з кропом, посолити, приправити чорним перцем, ретельно перемішати.
  3. На один бік м’якоті скумбрії покласти сир начинку, накрити іншою, міцно зафіксувати кулінарною ниткою. Покласти на лист, попередньо застелений фольгою.
  4. Відправити в прогріту духовку і запікати трохи менше години.
  5. Розрізати рибу на невеликі шматочки, прикрасити свіжою петрушкою та порізаним на кружечки лимоном.

Подавати можна з будь-яким гарніром. Скумбрія буде особливо смачною з картопляним пюре або відвареним рисом.

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