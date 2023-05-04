Ця вишукана страва готується просто, виходить приголомшливою: запікаємо скумбрію із сиром
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготувати чудову рибу — це швидко і просто
Запечену скумбрію так просто готувати, що гріх цього не робити. Вона виходить смачною, навіть якщо просто посолити та поперчити.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати скумбрію, запечену у духовці з сиром. Ця вишукана страва готується не складно, але виходить дуже смачною. У класичному рецепті Арpetito рибу не посипають, а начиняють сиром.
Як приготувати скумбрію з сиром
Інгредієнти:
- свіжа скумбрія – 3 шт.;
- твердий сир-260 г;
- кріп — 7 гілочок;
- петрушка – 6 гілочок;
- сіль – 25 г;
- чорний перець;
- лимон – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Розморожені тушки скумбрії очистити від плавників, хвоста, голови. Розрізати рибу вздовж по хребту і потихеньку вийняти, залишивши тільки м’якоть зі шкірою. Вимити скумбрію.
- Для начинки необхідно вимитий кріп. Сир натерти на тертці з великими отворами, з’єднати з кропом, посолити, приправити чорним перцем, ретельно перемішати.
- На один бік м’якоті скумбрії покласти сир начинку, накрити іншою, міцно зафіксувати кулінарною ниткою. Покласти на лист, попередньо застелений фольгою.
- Відправити в прогріту духовку і запікати трохи менше години.
- Розрізати рибу на невеликі шматочки, прикрасити свіжою петрушкою та порізаним на кружечки лимоном.
Подавати можна з будь-яким гарніром. Скумбрія буде особливо смачною з картопляним пюре або відвареним рисом.