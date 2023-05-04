Страва із м’яса за копійки: рецепт курячих шлуночків по-корейськи

З дешевого субпродукту можна приготувати смачну вечерю

Якщо вам подобаються субпродукти, а смачнющу печінку з яблуками ви вже готували, обов’язково спробуйте курячі шлуночки. Корейський варіант цієї закуски настільки смачний та пікантний, що ви будете готувати його щотижня.

Ви будете вражені тим, яким смачним може бути цей субпродукт, якщо знати, як його приготувати. Pixelinform розповідає, як це зробити.

Інгредієнти:

1 кг курячих шлунків;

2 цибулини (великі);

морква по-корейськи;

3-5 зубчиків часнику;

3-4 столові ложки соєвого соусу;

1 столова ложка 9% оцту.

Спосіб приготування:

Шлуночки чистимо і відварюємо, доки не стануть м’якими. Потім сціджуємо бульйон і залишаємо шматочки — щоб охололи. Їх слід нарізати тоненькою соломкою. Цибулю чистимо і нарізаємо середніми за величиною півкільцями. Обсмажуємо на розігрітій олії до м’якості. Моркву найзручніше використовувати готову, але можна й приготувати самостійно. Нарізані шлуночки змішуємо з готовими овочами, додаємо сіль та перець за смаком. Зубчики часнику пропускаємо через прес. Наприкінці додаємо соєвий соус та оцет. Ретельно перемішуємо закуску і прибираємо в холодильник не менше ніж на 2-3 години, а краще на 12 годин маринуватися.

Перед подачею до столу оздоблюємо свіжою зеленню. Також моркву по-корейськи можна купити або приготувати самостійно.