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Перевірений бабусин рецепт, з яким млинці будуть завжди ідеальними

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Є декілька нюансів, які необхідно врахувати
Є декілька нюансів, які необхідно врахувати. Фото reddit.com

Те, що перший млинець не вдається — просто забобони

Млинці займають вагому частину кухні українців. Вони можуть бути як складовою більшої страви, такої як смачна лазанья на млинцях, так і самостійним продуктом. Трапляється, що приготування млинців перетворюється на низку якихось випробувань. То вони рвуться при перевертанні, то чіпляються до сковороди.

Весь секрет у правильній пропорції рідини до борошна та ще деяких нюансах замішування тіста. Про них розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Молоко — 500 г
  • Яйця домашні — 2 шт.
  • Борошно — 4 ст. л.
  • Цукор — 1-2 ст. л.
  • Соняшникова олія — 3 ст. л. (2 ст. л. — у тісто, 1 ст. л. — для смаження)

Спосіб приготування:

  1. Млинці — це завжди молоко, причому тепле, але не гаряче — щоб не згорнулись яйця. Вбиваємо їх у глибоку миску та добре збиваємо вінчиком. Поетапно доливаємо тепле молоко, кладемо цукор та сіль.
  2. Також частинами вмішуємо просіяне борошно. Просіювання — ще один важливий етап, який не можна ігнорувати. Додаємо олію
  3. Будь-яке тісто повинне постояти — це пов’язано з білками борошна. Для млинців це мінімум 20 хвилин.
  4. На розпеченій олії смажимо млинці з двох боків. Для першого додаємо олію на сковороду, тоді як наступні будуть смажитись самі — завдяки олії, яку ми додали в тісто.

Млинці виходять дуже смачними, тоненькими та злегка солодкуватими. Полийте їх улюбленим сиропом або домашньою згущівкою — і можна ласувати.

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#Рецепт #Десерт #Млинці