Перевірений бабусин рецепт, з яким млинці будуть завжди ідеальними

Те, що перший млинець не вдається — просто забобони

Млинці займають вагому частину кухні українців. Вони можуть бути як складовою більшої страви, такої як смачна лазанья на млинцях, так і самостійним продуктом. Трапляється, що приготування млинців перетворюється на низку якихось випробувань. То вони рвуться при перевертанні, то чіпляються до сковороди.

Весь секрет у правильній пропорції рідини до борошна та ще деяких нюансах замішування тіста. Про них розповіли на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Молоко — 500 г

Яйця домашні — 2 шт.

Борошно — 4 ст. л.

Цукор — 1-2 ст. л.

Соняшникова олія — 3 ст. л. (2 ст. л. — у тісто, 1 ст. л. — для смаження)

Спосіб приготування:

Млинці — це завжди молоко, причому тепле, але не гаряче — щоб не згорнулись яйця. Вбиваємо їх у глибоку миску та добре збиваємо вінчиком. Поетапно доливаємо тепле молоко, кладемо цукор та сіль. Також частинами вмішуємо просіяне борошно. Просіювання — ще один важливий етап, який не можна ігнорувати. Додаємо олію Будь-яке тісто повинне постояти — це пов’язано з білками борошна. Для млинців це мінімум 20 хвилин. На розпеченій олії смажимо млинці з двох боків. Для першого додаємо олію на сковороду, тоді як наступні будуть смажитись самі — завдяки олії, яку ми додали в тісто.

Млинці виходять дуже смачними, тоненькими та злегка солодкуватими. Полийте їх улюбленим сиропом або домашньою згущівкою — і можна ласувати.