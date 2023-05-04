Всі спитають у вас рецепт неймовірного салату "Червоний мак"

Він не лише смачний, а й дуже красивий

Святкові салати — окрема сторінка кулінарії. Якщо вам сподобався салат у тарталетках з язиком, обов’язково приготуйте ризький салат "Червоний мак".

Не полінуйтесь приготувати його на застілля один раз — і гості проситимуть рецепт. Як його приготувати, розповіли на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Копчене куряче філе — 1 шт

Яйце куряче (відварне) — 4 шт

Консервована кукурудза — 4 ст. л.

Сир твердий — 100 г

Помідор середнього розміру — 2 шт

Листя салату — 1 пуч.

Мак — 2 ч. л.

Майонез — 3 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сухарики — 1 пач.

Спосіб приготування:

Спочатку заливаємо окропом мак. Копчену курячу грудинку нарізаємо зі шкіркою. На сито відкидаємо кукурудзу — щоб стікала зайва рідина. Твердий сир та яйця натираємо на крупну тертку. Змішуємо сметану та майонез, а також вже запарений і зціджений мак. Заправляємо цією сумішшю курку, яйця, сир, кукурудзу. Це основа салату. Помідор, сухарики та листя салату додаємо безпосередньо перед подачею, тому що помідор швидко пустить воду, сухарики розм'якнуть, а салатні листочки перетворяться в зелені ганчірочки. При подачі посипаємо сухариками з білого хліба.

Засипаємо все тертим сиром і викладаємо квітку маку з іншого помідора та маку. Як стебла використовуємо зелень. Цей салат такий же красивий, як і смачний, просто як закуска "Хризантема".