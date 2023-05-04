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Всі спитають у вас рецепт неймовірного салату "Червоний мак"

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Марія Дума Марія Дума
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Така страва додасть балів будь-якому столу
Така страва додасть балів будь-якому столу. Фото 1000.menu

Він не лише смачний, а й дуже красивий

Святкові салати — окрема сторінка кулінарії. Якщо вам сподобався салат у тарталетках з язиком, обов’язково приготуйте ризький салат "Червоний мак".

Не полінуйтесь приготувати його на застілля один раз — і гості проситимуть рецепт. Як його приготувати, розповіли на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Копчене куряче філе — 1 шт
  • Яйце куряче (відварне) — 4 шт
  • Консервована кукурудза — 4 ст. л.
  • Сир твердий — 100 г
  • Помідор середнього розміру — 2 шт
  • Листя салату — 1 пуч.
  • Мак — 2 ч. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сухарики — 1 пач.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку заливаємо окропом мак. Копчену курячу грудинку нарізаємо зі шкіркою. На сито відкидаємо кукурудзу — щоб стікала зайва рідина.
  2. Твердий сир та яйця натираємо на крупну тертку. Змішуємо сметану та майонез, а також вже запарений і зціджений мак.
  3. Заправляємо цією сумішшю курку, яйця, сир, кукурудзу. Це основа салату.
  4. Помідор, сухарики та листя салату додаємо безпосередньо перед подачею, тому що помідор швидко пустить воду, сухарики розм'якнуть, а салатні листочки перетворяться в зелені ганчірочки. При подачі посипаємо сухариками з білого хліба.

Засипаємо все тертим сиром і викладаємо квітку маку з іншого помідора та маку. Як стебла використовуємо зелень. Цей салат такий же красивий, як і смачний, просто як закуска "Хризантема".

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий стіл