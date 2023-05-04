Всі спитають у вас рецепт неймовірного салату "Червоний мак"
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Він не лише смачний, а й дуже красивий
Святкові салати — окрема сторінка кулінарії. Якщо вам сподобався салат у тарталетках з язиком, обов’язково приготуйте ризький салат "Червоний мак".
Не полінуйтесь приготувати його на застілля один раз — і гості проситимуть рецепт. Як його приготувати, розповіли на порталі Prosalat.com.
Інгредієнти:
- Копчене куряче філе — 1 шт
- Яйце куряче (відварне) — 4 шт
- Консервована кукурудза — 4 ст. л.
- Сир твердий — 100 г
- Помідор середнього розміру — 2 шт
- Листя салату — 1 пуч.
- Мак — 2 ч. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сухарики — 1 пач.
Спосіб приготування:
- Спочатку заливаємо окропом мак. Копчену курячу грудинку нарізаємо зі шкіркою. На сито відкидаємо кукурудзу — щоб стікала зайва рідина.
- Твердий сир та яйця натираємо на крупну тертку. Змішуємо сметану та майонез, а також вже запарений і зціджений мак.
- Заправляємо цією сумішшю курку, яйця, сир, кукурудзу. Це основа салату.
- Помідор, сухарики та листя салату додаємо безпосередньо перед подачею, тому що помідор швидко пустить воду, сухарики розм'якнуть, а салатні листочки перетворяться в зелені ганчірочки. При подачі посипаємо сухариками з білого хліба.
Засипаємо все тертим сиром і викладаємо квітку маку з іншого помідора та маку. Як стебла використовуємо зелень. Цей салат такий же красивий, як і смачний, просто як закуска "Хризантема".