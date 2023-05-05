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Потрібно лише сіль та духовка: простий рецепт запеченої курки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Королева столу — курка, запечена у солі
Королева столу — курка, запечена у солі. Фото shuba.life

Неймовірну страву проситимуть ще й ще

На будь — якому святі не обійтися без запеченої курки. Вона завжди буде актуальною для сімейних чи релігійних свят.

Пропонуємо сьогодні приготувати курку в солі за рецептом Shuba. Такий старовинний метод дозволяє отримати ніжне, соковите та найсмачніше м’ясо без додавання жиру. Тому курка в солі підходить навіть тим, хто на дієті чи просто уважно ставиться до свого харчування. Вам знадобиться всього два основні інгредієнти — курка та сіль. Для більшого смаку та аромату можна додати трави та часник.

Як запекти курку в солі

Інгредієнти на 4 порції:

  • курка — 1 кг;
  • сіль — 1 кг;
  • розмарин свіжий — 7 г;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • шавлія — 10 г;
  • чебрець, гілочка — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку видаліть із курки зайвий жир і нутрощі. Шкіру знімати не варто — вона запобігатиме сухості м’яса. Добре вимийте.
  2. Всередину курки покладіть трави: розмарин, шавлія, чебрець. Також додайте зубчик часнику, розрізаний навпіл.
  3. З’єднайте курячі ніжки разом із ниткою. Стягуйте нитку досить сильно, щоб ніжки щільно прилягали одна до одної.
  4. Розподіліть велику сіль за формою для запікання і викладіть на неї курку. Потім покладіть сіль поверх птаха. Соляний шар має бути близько 2 см. Важливо, щоб сіль була лише зовні курки і не потрапила усередину.
  5. Запікайте курку при 180°C у розігрітій духовці близько 90 хвилин. Після приготування вийміть її з духовки, видаліть соляну кірку та подавайте.

Якщо вдома є пляшка червоного вина, можна запекти курку за відомим французьким рецептом. Таку вечерю коханий точно оцінить.

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