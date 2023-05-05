Потрібно лише сіль та духовка: простий рецепт запеченої курки

Неймовірну страву проситимуть ще й ще

На будь — якому святі не обійтися без запеченої курки. Вона завжди буде актуальною для сімейних чи релігійних свят.

Пропонуємо сьогодні приготувати курку в солі за рецептом Shuba. Такий старовинний метод дозволяє отримати ніжне, соковите та найсмачніше м’ясо без додавання жиру. Тому курка в солі підходить навіть тим, хто на дієті чи просто уважно ставиться до свого харчування. Вам знадобиться всього два основні інгредієнти — курка та сіль. Для більшого смаку та аромату можна додати трави та часник.

Як запекти курку в солі

Інгредієнти на 4 порції:

курка — 1 кг;

сіль — 1 кг;

розмарин свіжий — 7 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

шавлія — 10 г;

чебрець, гілочка — 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку видаліть із курки зайвий жир і нутрощі. Шкіру знімати не варто — вона запобігатиме сухості м’яса. Добре вимийте. Всередину курки покладіть трави: розмарин, шавлія, чебрець. Також додайте зубчик часнику, розрізаний навпіл. З’єднайте курячі ніжки разом із ниткою. Стягуйте нитку досить сильно, щоб ніжки щільно прилягали одна до одної. Розподіліть велику сіль за формою для запікання і викладіть на неї курку. Потім покладіть сіль поверх птаха. Соляний шар має бути близько 2 см. Важливо, щоб сіль була лише зовні курки і не потрапила усередину. Запікайте курку при 180°C у розігрітій духовці близько 90 хвилин. Після приготування вийміть її з духовки, видаліть соляну кірку та подавайте.

Якщо вдома є пляшка червоного вина, можна запекти курку за відомим французьким рецептом. Таку вечерю коханий точно оцінить.