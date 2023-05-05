Гора випічки з пачки сиру та одного яйця: рецепт легкого сирного печива

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Випічка з сиру – корисна, смачна та поживна. Він містить корисний білок та кальцій, тому такі десерти не лише смачні, а й корисні.

"Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати саме таке печиво. Легку, повітряну, м’яку та ніжну випічку полюблять ваші діти.

Як приготувати печиво з яблуком

Інгредієнти:

Для тіста:

сир будь-якої жирності – 200 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 50 г;

сіль — щіпка;

цедра одного лимона чи ванілін;

соняшникова олія – 70 мл;

борошно — 200-250 р.;

розпушувач – 1 ч.л.

Для начинки:

яблука – 2 шт.;

вершкове масло – 20 г.;

цукор – 2 ст.

лимонний сік, кориця – за бажанням.

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо яйце, всипаємо сіль та цукровий пісок. Додаємо лимонну цедру чи ванілін. Викладаємо сир, виливаємо олію і ретельно розмішуємо. У кілька підходів висипаємо борошно, додаємо розпушувач і розмішуємо, сформувавши тісто. Загортаємо в пакет та забираємо в холодильник на 15 хвилин. Яблука очищаємо від шкірки та натираємо на великій тертці. На розігріту сковороду викладаємо вершкове масло та терте яблуко. Додаємо цукор, за бажанням лимонний сік та корицю. Перемішуємо і гасимо до випаровування рідини, остуджуємо. Тісто розкочуємо та тарілкою вирізаємо коло. Коло нарізаємо на трикутники та викладаємо начинку. Загортаємо в трубочки та викладаємо на лист. Змащуємо збитим яйцем і запікаємо 25-30 хвилин|мінути| при 180 градусах.

Подаємо з улюбленим чаєм або ароматною кавою. Смачного!