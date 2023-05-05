Гора випічки з пачки сиру та одного яйця: рецепт легкого сирного печива
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Смачно, швидко та недорого
Випічка з сиру – корисна, смачна та поживна. Він містить корисний білок та кальцій, тому такі десерти не лише смачні, а й корисні.
"Бабусині рецепти" розповідають, як приготувати саме таке печиво. Легку, повітряну, м’яку та ніжну випічку полюблять ваші діти.
Як приготувати печиво з яблуком
Інгредієнти:
Для тіста:
- сир будь-якої жирності – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 50 г;
- сіль — щіпка;
- цедра одного лимона чи ванілін;
- соняшникова олія – 70 мл;
- борошно — 200-250 р.;
- розпушувач – 1 ч.л.
Для начинки:
- яблука – 2 шт.;
- вершкове масло – 20 г.;
- цукор – 2 ст.
- лимонний сік, кориця – за бажанням.
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо яйце, всипаємо сіль та цукровий пісок. Додаємо лимонну цедру чи ванілін.
- Викладаємо сир, виливаємо олію і ретельно розмішуємо.
- У кілька підходів висипаємо борошно, додаємо розпушувач і розмішуємо, сформувавши тісто. Загортаємо в пакет та забираємо в холодильник на 15 хвилин.
- Яблука очищаємо від шкірки та натираємо на великій тертці.
- На розігріту сковороду викладаємо вершкове масло та терте яблуко. Додаємо цукор, за бажанням лимонний сік та корицю. Перемішуємо і гасимо до випаровування рідини, остуджуємо.
- Тісто розкочуємо та тарілкою вирізаємо коло.
- Коло нарізаємо на трикутники та викладаємо начинку. Загортаємо в трубочки та викладаємо на лист. Змащуємо збитим яйцем і запікаємо 25-30 хвилин|мінути| при 180 градусах.
Подаємо з улюбленим чаєм або ароматною кавою. Смачного!