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На таку страву діти наводитимуть своїх друзів: рецепт смажених картопляних смайликів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажені смайлики діти проситимуть щодня
Смажені смайлики діти проситимуть щодня. Фото shuba.life

Вони стануть улюбленими не лише у дітей, а й у дорослих

Мами так часто задаються над питанням про те, які страви для дітей приготувати, адже така їжа має бути не тільки корисною, а й смачною. Часто мами скаржаться, що діти хочуть чогось шкідливого. Однак якщо ви готуватимете вдома смачні страви для дітей, то вони й не згадають про магазинні шкідливості.

Саме таку смачну та незвичайну страву за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. Картопляні смайлики – смачний гарнір, який полюблять діти та дорослі. Їх приготувати дуже просто – вам знадобляться лише три основні інгредієнти. Такий рецепт можна змінювати — наприклад, додати до страви тертій сірий або нарізану шинку, а для більш корисної версії смайлики можна запекти. Для цього викладіть їх на деко, застелений пергаментним папером і змащеним маслом, і готуйте при температурі 180 ° C близько 20 хвилин.

Як приготувати картопляні смайлики.

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 6 шт.;
  • панірувальні сухарі — 80 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • паприка мелена — 1/4 ч. л.;
  • кмин мелений — 1/4 ч. л.;
  • олія соняшникова — 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистьте, промийте під проточною водою, відваріть у підсоленій воді. Потім пюруйте.
  2. Додайте в картоплю сіль, перець, кмин, паприку, панірувальні сухарі та кукурудзяний крохмаль. Добре вимісити масу.
  3. Розкотіть тісто гойдалкою в тонкий пласт і виріжте склянкою кружечки. Соломинкою зробіть очі, а ложкою рота.
  4. Обсмажте смайли в добре розігрітій олії до золотаво-коричневого кольору 4-5 хвилин з одного боку, а потім з іншого.
  5. Дістаньте готові смайли шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Подавайте картопляні смайлики з домашнім кетчупом. Приємного вам апетиту!

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#Рецепт #Картопля #Гарнір #Готуємо вдома