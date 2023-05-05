На таку страву діти наводитимуть своїх друзів: рецепт смажених картопляних смайликів
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Вони стануть улюбленими не лише у дітей, а й у дорослих
Мами так часто задаються над питанням про те, які страви для дітей приготувати, адже така їжа має бути не тільки корисною, а й смачною. Часто мами скаржаться, що діти хочуть чогось шкідливого. Однак якщо ви готуватимете вдома смачні страви для дітей, то вони й не згадають про магазинні шкідливості.
Саме таку смачну та незвичайну страву за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. Картопляні смайлики – смачний гарнір, який полюблять діти та дорослі. Їх приготувати дуже просто – вам знадобляться лише три основні інгредієнти. Такий рецепт можна змінювати — наприклад, додати до страви тертій сірий або нарізану шинку, а для більш корисної версії смайлики можна запекти. Для цього викладіть їх на деко, застелений пергаментним папером і змащеним маслом, і готуйте при температурі 180 ° C близько 20 хвилин.
Як приготувати картопляні смайлики.
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 6 шт.;
- панірувальні сухарі — 80 г;
- крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- паприка мелена — 1/4 ч. л.;
- кмин мелений — 1/4 ч. л.;
- олія соняшникова — 200 мл.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, промийте під проточною водою, відваріть у підсоленій воді. Потім пюруйте.
- Додайте в картоплю сіль, перець, кмин, паприку, панірувальні сухарі та кукурудзяний крохмаль. Добре вимісити масу.
- Розкотіть тісто гойдалкою в тонкий пласт і виріжте склянкою кружечки. Соломинкою зробіть очі, а ложкою рота.
- Обсмажте смайли в добре розігрітій олії до золотаво-коричневого кольору 4-5 хвилин з одного боку, а потім з іншого.
- Дістаньте готові смайли шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
Подавайте картопляні смайлики з домашнім кетчупом. Приємного вам апетиту!