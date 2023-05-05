Рибні котлети в картопляній шубі: секретний рецепт ідеальної вечері
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Страва становитиме гідну конкуренцію класичним котлетам
Домашня їжа часто асоціюється із котлетами. Безумовно, їх рецептів дуже багато і кожна господиня має улюблених. Але що робити, якщо класичні котлети вже набридли?
Можна приготувати м’які, соковиті та смачні рибні котлетки в шубі з картоплі за рецептом "Скарбнички рецептів". Ця універсальна страва чудово поєднується з різними гарнірами. А якщо ще приготувати улюблений соус – пальчики оближете!
Як приготувати котлети в картопляній шубі
Інгредієнти:
- філе минтаю, 400 г;
- яйця, 2 шт.;
- картопля, 7 шт;
- сіль, перець, спеції;
- борошно, 4 ст.
Спосіб приготування:
- Філе ріжемо невеликими шматочками, посипаємо сіллю, перцем та спеціями для риби, які ви завжди використовуєте. Перемішуємо та залишаємо маринуватися на 15 хвилин.
- Картоплю натираємо на великій тертці. Заливаємо холодною водою, промиваємо, зливаємо воду і віджимаємо картопляну масу.
- Солимо картопля, перчимо, можна додати ще ароматні трави, перемішуємо.
- Яйця збиваємо із сіллю, перцем. Борошно насипаємо у ємність.
- Шматок філе вмочуємо в борошно, потім в яйце та обертаємо картопляною шубкою, добре обминаємо, щоб котлетка вийшла щільною і не розпадалася.
- Обсмажуємо в олії на сковороді на невеликому вогні по 5 – 7 хвилин з кожного боку, можна під кришкою.
Подавати страву можна з домашнім кетчупом. Він покращить смак рибних котлет.