Рибні котлети в картопляній шубі: секретний рецепт ідеальної вечері

Страва становитиме гідну конкуренцію класичним котлетам

Домашня їжа часто асоціюється із котлетами. Безумовно, їх рецептів дуже багато і кожна господиня має улюблених. Але що робити, якщо класичні котлети вже набридли?

Можна приготувати м’які, соковиті та смачні рибні котлетки в шубі з картоплі за рецептом "Скарбнички рецептів". Ця універсальна страва чудово поєднується з різними гарнірами. А якщо ще приготувати улюблений соус – пальчики оближете!

Як приготувати котлети в картопляній шубі

Інгредієнти:

філе минтаю, 400 г;

яйця, 2 шт.;

картопля, 7 шт;

сіль, перець, спеції;

борошно, 4 ст.

Спосіб приготування:

Філе ріжемо невеликими шматочками, посипаємо сіллю, перцем та спеціями для риби, які ви завжди використовуєте. Перемішуємо та залишаємо маринуватися на 15 хвилин. Картоплю натираємо на великій тертці. Заливаємо холодною водою, промиваємо, зливаємо воду і віджимаємо картопляну масу. Солимо картопля, перчимо, можна додати ще ароматні трави, перемішуємо. Яйця збиваємо із сіллю, перцем. Борошно насипаємо у ємність. Шматок філе вмочуємо в борошно, потім в яйце та обертаємо картопляною шубкою, добре обминаємо, щоб котлетка вийшла щільною і не розпадалася. Обсмажуємо в олії на сковороді на невеликому вогні по 5 – 7 хвилин з кожного боку, можна під кришкою.

Подавати страву можна з домашнім кетчупом. Він покращить смак рибних котлет.