Рецепт приголомшливого салату з двох інгредієнтів: вся справа у заправці

На приготування салату потрібно небагато часу та продуктів

Щоб почуватися добре, бути здоровою і у відмінному настрої людина має отримувати необхідну кількість вітамінів. Всі ми чудово знаємо, що овочі, зелень і фрукти багаті багатьма корисними речовинами для нашого організму.

Тому такий простий і швидкий салат із морквою та консервованою квасолею за рецептом "Школи життя" для вас. Квасолю за бажанням можна відварити самостійно. Для цього її краще заздалегідь замочити, промити та поставити на вогонь на годину. Потім вам потрібно додати лише моркву та полити заправкою.

Як приготувати салат з моркви та квасолі.

Інгредієнти:

сира морква – 150 г;

квасоля – 200 г

зелень – на свій смак

Для заправки:

олія соняшникова – 1 ст. л.; соєвий соус – 1 ст. л. або 1 десертна ложка; часник – 2-3 зубчики.

Спосіб приготування:

Чистимо моркву, миємо та натираємо на великій тертці. Відправляємо моркву в миску і додаємо на свій смак часник. Його можна пропустити через прес чи дрібно порізати. Додаємо соєвий соус та олію. Все добре перемішуємо, розминаємо руками. Консервовану квасолю необхідно промити холодною водою, додати в салат. Все перемішуємо, салат готовий.

Такий салат смакуватиме у власноруч приготованому лаваші. Тим більше, що його приготування потрібно небагато часу та інгредієнтів.