Мама поділилася приголомшливим рецептом: готуємо голубці у тісті

Незвичайний рецепт класичної страви

Якщо ви любитель голубців, але вам набрид класичний рецепт, пропонуємо приготувати їх у тесті. Ця цікава страва припаде до смаку любителям ситних та простих страв.

Такі голубці в тесті за рецептом "Скарбнички рецептів" готуються дуже просто і без зайвої метушні, а виходять не менш смачними. До речі, таку незвичайну та ситну страву можна заморозити для подальшого вживання.

Як приготувати голубці в тісті

Інгредієнти

Основні:

капуста – 200 г;

фарш – 200 г;

цибуля – 1 шт;

сіль, перець, спеції, зелень – до смаку.

Для тесту:

яйце – 1 шт.;

вода – 100 мл;

борошно – 300 г;

сіль до свого смаку

Для підливки:

олія – 50 мл;

цибуля – 1 шт;

морква – 2 шт.;

томатний сік чи соус – 50 мл;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

У просіяне борошно додаємо сіль, вбиваємо яйце і перемішуємо. Вливаємо воду та замішуємо пельменне тісто, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Капусту та моркву натираємо на тертці, додаємо дрібно подрібнену цибулю та фарш. Вимішуємо масу, заправляємо сіллю, перцем та спеціями. Тісто розгортаємо в пласт, як для пельменів. Змащуємо олією і ріжемо тонкими смужками. Кладемо на край смужки фарш і загортаємо кілька разів трикутником, відрізаємо від смужки та защипуємо краї. Так робимо з усіма смужками. Ріжемо цибулю кубиками, обсмажуємо, додаємо натерту моркву, перемішуємо і тушкуємо. Вводимо томатну пасту або сік, солимо і перчимо. Викладаємо шар пельменів, змащуємо олією. Так складаємо всі пельмені. Наливаємо 500 мл окропу та тушкуємо на невеликому вогні під кришкою 20 – 30 хвилин.

Якщо у вас вдома закінчилося м’ясо, це не є причиною відмовитися від голубців. Їх можна зробити з іншою начинкою.