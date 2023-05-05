Мама поділилася приголомшливим рецептом: готуємо голубці у тісті
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Незвичайний рецепт класичної страви
Якщо ви любитель голубців, але вам набрид класичний рецепт, пропонуємо приготувати їх у тесті. Ця цікава страва припаде до смаку любителям ситних та простих страв.
Такі голубці в тесті за рецептом "Скарбнички рецептів" готуються дуже просто і без зайвої метушні, а виходять не менш смачними. До речі, таку незвичайну та ситну страву можна заморозити для подальшого вживання.
Як приготувати голубці в тісті
Інгредієнти
Основні:
- капуста – 200 г;
- фарш – 200 г;
- цибуля – 1 шт;
- сіль, перець, спеції, зелень – до смаку.
Для тесту:
- яйце – 1 шт.;
- вода – 100 мл;
- борошно – 300 г;
- сіль до свого смаку
Для підливки:
- олія – 50 мл;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 2 шт.;
- томатний сік чи соус – 50 мл;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- У просіяне борошно додаємо сіль, вбиваємо яйце і перемішуємо.
- Вливаємо воду та замішуємо пельменне тісто, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин.
- Капусту та моркву натираємо на тертці, додаємо дрібно подрібнену цибулю та фарш. Вимішуємо масу, заправляємо сіллю, перцем та спеціями.
- Тісто розгортаємо в пласт, як для пельменів. Змащуємо олією і ріжемо тонкими смужками.
- Кладемо на край смужки фарш і загортаємо кілька разів трикутником, відрізаємо від смужки та защипуємо краї. Так робимо з усіма смужками.
- Ріжемо цибулю кубиками, обсмажуємо, додаємо натерту моркву, перемішуємо і тушкуємо.
- Вводимо томатну пасту або сік, солимо і перчимо.
- Викладаємо шар пельменів, змащуємо олією. Так складаємо всі пельмені.
- Наливаємо 500 мл окропу та тушкуємо на невеликому вогні під кришкою 20 – 30 хвилин.
Якщо у вас вдома закінчилося м’ясо, це не є причиною відмовитися від голубців. Їх можна зробити з іншою начинкою.