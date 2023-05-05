Ресторанна вечеря без жодного клопоту: смачна лазанья з лаваша

Швидко готується, і ще швидше з’їдається

Лазанья — це традиційна страва італійської кухні. У давнину лазанью готували в сковороді без ручки, викладаючи шарами спеціальне тісто, м’ясний фарш, овочеве рагу та сир. Зараз тісто для лазаньї готують виключно з борошна твердих сортів пшениці. Зазвичай це займає багато часу.

Якщо ж часу у вас не багато, а хочеться приготувати щось вишукане, можна замінити тісто вірменським лавашем. Така страва не лише не потребує мороки з тістом, а й пропікається набагато швидше. Рецептом поділились на порталі bene-gusto.com.

Інгредієнти:

6 листів тонкого лавашу

600 г м’ясного фаршу

300 мл томатного соку

250 г сиру моцарелла

1 цибулина

1 помідор

олія для смаження

сіль, перець

Спосіб приготування:

Цибулину нарізаємо дрібними кубиками та обсмажуємо на олії. Додаємо м’ясний фарш, обсмажуємо приблизно 10 хвилин. Солимо і перчимо на свій смак, додаємо томатний сік і тушкуємо ще впродовж 10 хвилин. Помідор очищаємо від шкірки. Для цього робимо зверху хрестоподібний надріз і заливаємо окропом на 10-15 секунд, після чого воду зливаємо і легко знімаємо шкірку. Нарізаємо томат кружечками товщиною до 5 мм. Сир натираємо на крупній тертці. Надаємо лавашу потрібної форми. Можна збирати лазанью. На дно форми викладаємо лист лаваша, зверху укладаємо готовий фарш і посипаємо сиром. Повторюємо, поки не закінчиться лаваш. Верхній шар лаваша змащуємо томатно-м’ясним соусом — такий трюк не дасть йому скрутитися в процесі випікання. По краю викладаємо нарізаний помідор і посипаємо сиром. Випікаємо в духовці 20-25 хвилин за температури 180°C.

Коли сир зверху зарум’яниться, швидка лазанья з лаваша — готова. До речі, сир для страви можна приготувати власноруч з простих інгредієнтів.