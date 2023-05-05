В чому не можна маринувати шашлик: топ-3 найнебезпечніші маринади для м’яса

Маринади, від яких варто відмовитись

Посмажити м'ясо на відкритому повітрі — найкращий відпочинок у теплу пору року. Ви можете мати перевірений маринад для шашлику, та варто також знати, як себе вберегти.

Дієтологиня Ірина Морозова розповіла виданню "Голос" про маринади, які можуть бути шкідливішими, ніж несвіже м’ясо. Отже, якщо людина хоче залишатися здоровою, їй слід відмовитися від цього соусу назавжди.

Перш за все, це майонез

За словами фахівчині, майонез при нагріванні перетворюється в канцероген. Також він містить величезну кількість жирів. А ще це — холодний соус, і навіть якісний майонез не призначений для того, щоб його нагрівати. Попри це, українці вперто кладуть майонез до маринаду.

Друге місце посідає оцет

Оцет негативно впливає на шлунково-кишковий тракт і при частому вживанні викликає хвороби нирок. Також у звичайному магазинному майонезі оцет теж є — як консервант. Тому нерідко з них виходить хворобливе комбо.

Несподіваний гравець — кефір

Популярний додаток до маринаду — кефір та інші кисломолочні продукти. Хоч він і робить м'ясо ніжним, та у поєднанні з м'ясом кефір перешкоджає засвоєнню заліза і білка.

З цієї страви ви не отримаєте нічого корисного. Зате є безліч інших гарних маринадів для м’яса. З ними виходять чудові страви, такі як смачний грузинський шашлик.