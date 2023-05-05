Козацька страва з бюджетних продуктів нагодує всю сім’ю: стародавній рецепт

Це щось середнє між густим супом та кашею

Якщо ви вже куштували неймовірний кукурудзяний банош, і вам сподобалось, час відкрити для себе новий давній рецепт. Козацький куліш – це польова каша з поживної та корисної крупи – пшона. Її часто готували на вогні просто неба.

Така страва була дуже популярною серед чумаків та козаків. Часто куліш готували під час військових походів і в дорозі, звідти з'явилася друга назва — польова каша. На порталі theLime розповіли, як її приготувати. Спойлер — нічого складного, і продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

м'ясо — 1 кг

пшоно — 220 г

картопля — 5 шт.

сало — 300 г

цибуля — 2 шт.

морква — 3 шт.

сушені гриби — жменя

сіль, перець, спеції — до смаку.

Спосіб приготування:

Сушені гриби та пшоно замочуємо на ніч у воді. Промиваємо, очищаємо, та нарізаємо кубиками картоплю, цибулю та моркву. Нарізаємо кубиком сало, трохи обсмажуємо на сковороді з високими бортиками, потім додаємо нарізані шматочки м'яса (за бажанням). Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 10 хвилин, потім додаємо цибулю, перемішуємо, через 10 хвилин вводимо моркву. Потім додаємо подрібнені гриби, приправи до смаку і заливаємо все 1 л води. Страва накривається кришкою та тушкується приблизно годину. Потім додаємо картоплю, варимо все разом ще 20 хвилин. Додаємо промите пшоно, доливаємо ще близько 3 л кип'яченої води. Після цього час приготування — приблизно 40 хвилин. В самому кінці доводимо куліш до смаку за допомогою спецій та солі.

Страва виходить ароматна та збалансована. До неї гарно смакуватиме домашній квас за старовинним рецептом.