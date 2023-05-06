Улюблені бабусині булочки з маком: рецепт випічки, яка поверне вас у дитинство

Вони стануть чудовим доповненням до чаювання будинку.

Булочки з маком – традиційна українська випічка, яку раніше готували на свята. Однак їх можна готувати і без особливого приводу, адже така випічка дуже проста, смачна та улюблена з дитинства.

Дріжджові булочки з маком за рецептом Shuba – це солодкий сніданок із м’якого тіста. Це ароматна та смачна альтернатива вашій звичній ранковій випічці. Випічка ідеально підійде не тільки для сніданку, але й смачного перекушування або приємного проведення часу за переглядом телевізора ввечері.

Як приготувати булочки з маком

Інгредієнти на 6 порцій

Для тіста:

молоко — 200 мл;

дріжджі сухі — 10 г;

цукор — 120 г;

яйця — 2 шт.;

маргарин — 150 г;

борошно пшеничне — 500 г;

цукор ванільний — 10 г;

олія соняшникова — 20 мл;

Для начинки:

мак — 250 г;

цукор — 100 г;

мед — 20 г;

родзинки — 50 г.

Спосіб приготування:

У 50 мл теплого молока розчиніть дріжджі із 10 г цукру. Залишіть у теплому місці на 15 хвилин. Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром та яйцями до пишності. Додайте просіяне борошно, тепле молоко та дріжджову масу. Замісити еластичне тісто, накрити рушником і поставити в тепле місце на 30 хвилин. Для начинки запарте мак гарячою водою на 15 хвилин. Потім воду злийте, а мак перебийте із цукром у блендері до пастоподібної маси. Додайте мед, промити родзинки та перемішайте. Тісто розкотіть на посипаній мукою поверхні прямокутний пласт товщиною 5 мм. Розподіліть по ньому начинку і щільно поверніть у рулет. Наріжте його шматочками завширшки 4-5 см. Деко змастіть маслом і викладіть на нього булочки швом донизу. Дайте відпочити 20 хвилин. Потім змастіть вироби молоком і випікайте 40 хвилин | при температурі 180°C до золотистої скоринки.

Якщо любите випічку — тоді спробуйте булочки з ягідною начинкою. Вони здивують вас своїм ніжним смаком.