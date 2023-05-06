Улюблені бабусині булочки з маком: рецепт випічки, яка поверне вас у дитинство
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вони стануть чудовим доповненням до чаювання будинку.
Булочки з маком – традиційна українська випічка, яку раніше готували на свята. Однак їх можна готувати і без особливого приводу, адже така випічка дуже проста, смачна та улюблена з дитинства.
Дріжджові булочки з маком за рецептом Shuba – це солодкий сніданок із м’якого тіста. Це ароматна та смачна альтернатива вашій звичній ранковій випічці. Випічка ідеально підійде не тільки для сніданку, але й смачного перекушування або приємного проведення часу за переглядом телевізора ввечері.
Як приготувати булочки з маком
Інгредієнти на 6 порцій
Для тіста:
- молоко — 200 мл;
- дріжджі сухі — 10 г;
- цукор — 120 г;
- яйця — 2 шт.;
- маргарин — 150 г;
- борошно пшеничне — 500 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- олія соняшникова — 20 мл;
Для начинки:
- мак — 250 г;
- цукор — 100 г;
- мед — 20 г;
- родзинки — 50 г.
Спосіб приготування:
- У 50 мл теплого молока розчиніть дріжджі із 10 г цукру. Залишіть у теплому місці на 15 хвилин.
- Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром та яйцями до пишності. Додайте просіяне борошно, тепле молоко та дріжджову масу. Замісити еластичне тісто, накрити рушником і поставити в тепле місце на 30 хвилин.
- Для начинки запарте мак гарячою водою на 15 хвилин. Потім воду злийте, а мак перебийте із цукром у блендері до пастоподібної маси. Додайте мед, промити родзинки та перемішайте.
- Тісто розкотіть на посипаній мукою поверхні прямокутний пласт товщиною 5 мм. Розподіліть по ньому начинку і щільно поверніть у рулет. Наріжте його шматочками завширшки 4-5 см.
- Деко змастіть маслом і викладіть на нього булочки швом донизу. Дайте відпочити 20 хвилин. Потім змастіть вироби молоком і випікайте 40 хвилин | при температурі 180°C до золотистої скоринки.
Якщо любите випічку — тоді спробуйте булочки з ягідною начинкою. Вони здивують вас своїм ніжним смаком.