Бюджетна закуска підкорить з першого шматочка: рецепт всього з двох інгредієнтів

Закуска, яка завжди виручить

Закуски — це універсальне кулінарне рішення, яке допоможе вам почастувати гостей чимось смачним ще до того, як ви подасте на стіл основну страву. Вони бувають на будь-який смак, але правильно підібрати та подати закуски, щоб вони доповнювали один одного – це справжнє мистецтво.

Ідеальний продукт для закусок із різними начинками – це лаваш. З нього можна приготувати домашню шаурму, рулети з овочами, пирогами закусочними, але сьогодні ми приготуємо швидку закуску за рецептом Uaportal всього з двох інгредієнтів. Така страва допоможе вам, коли на порозі гості.

Як приготувати лаваш із сиром

Інгредієнти:

2 квадратні лаваші;

250 г твердого сиру;

1 червоний солодкий перець;

1/3 перцю чилі;

кріп, петрушка, сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Натріть на тертці 250 г сиру. Подрібніть зелень. Натріть на тертці очищений від шкіри болгарський перець. Змішайте сир, зелень та болгарський перець, посоліть, поперчіть. Наріжте смужками лаваш і викладіть начинку. Скрутіть лаваш. Нагрійте сковороду чи гриль та викладіть лаваш із начинкою. Смажте по 2 хвилини з кожного боку. Страву подавайте гарячою.

Лаваш для цієї страви можна приготувати самостійно. Три інгредієнти — і приголомшливий хліб готовий.