Бюджетна закуска підкорить з першого шматочка: рецепт всього з двох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска, яка завжди виручить
Закуски — це універсальне кулінарне рішення, яке допоможе вам почастувати гостей чимось смачним ще до того, як ви подасте на стіл основну страву. Вони бувають на будь-який смак, але правильно підібрати та подати закуски, щоб вони доповнювали один одного – це справжнє мистецтво.
Ідеальний продукт для закусок із різними начинками – це лаваш. З нього можна приготувати домашню шаурму, рулети з овочами, пирогами закусочними, але сьогодні ми приготуємо швидку закуску за рецептом Uaportal всього з двох інгредієнтів. Така страва допоможе вам, коли на порозі гості.
Як приготувати лаваш із сиром
Інгредієнти:
- 2 квадратні лаваші;
- 250 г твердого сиру;
- 1 червоний солодкий перець;
- 1/3 перцю чилі;
- кріп, петрушка, сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Натріть на тертці 250 г сиру.
- Подрібніть зелень.
- Натріть на тертці очищений від шкіри болгарський перець.
- Змішайте сир, зелень та болгарський перець, посоліть, поперчіть.
- Наріжте смужками лаваш і викладіть начинку. Скрутіть лаваш.
- Нагрійте сковороду чи гриль та викладіть лаваш із начинкою. Смажте по 2 хвилини з кожного боку. Страву подавайте гарячою.
Лаваш для цієї страви можна приготувати самостійно. Три інгредієнти — і приголомшливий хліб готовий.