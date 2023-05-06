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Такі котлети бабуся готує майже щодня: рецепт биточків у картопляній оболонці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети в картопляній оболонці полюбить уся сім’я
Котлети в картопляній оболонці полюбить уся сім’я. Фото babusyni-retsepty

Чудовий результат без особливої метушні

Домашня їжа у багатьох із нас асоціюється саме з котлетами. Впевнені, що ви зараз представили тарілку улюбленого пюре з домашніми биточками.

Смачні та соковиті котлети будь-яка господиня робить по-своєму. Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" спробуємо урізноманітнити наше меню незвичайною стравою — биточками в картопляній оболонці. Вони виходять настільки смачними, що ви готуватимете їх мало не кожен день!

Як приготувати котлети в картопляній оболонці

Інгредієнти:

  • картопля – 4 шт.;
  • фарш – 550 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • мускатний горіх – 0,5 ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнюємо очищену картоплю на великих зубчиках тертки, заливаємо холодною водою.
  2. Цибулину нарізаємо дрібними кубиками, змішуємо з фаршем.
  3. У м’ясну масу додаємо сіль, чорний мелений перець, орегано та мускатний горіх.
  4. Пропускаємо через прес зубчики часнику, викладаємо у фарш і все перемішуємо. Формуємо із м’ясної маси невеликі котлети.
  5. Картопляну масу віджимаємо від зайвої води, змішуємо з яйцями, сіллю та борошном. На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо коржики з картопляної суміші.
  6. На корж викладаємо котлету, накриваємо другим шаром картопляної маси. Обсмажуємо котлету в картопляній оболонці з боків до золотистої скоринки.
  7. Відправляємо котлети на деко, застелене пергаментом. На кожну котлету кладемо шматочок вершкового масла, випікаємо блюдо в духовці при 200 градусах 10 хвилин.

До таких котлет можна приготувати універсальну підливу. Вона виправить навіть трохи суху страву.

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