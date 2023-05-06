Такі котлети бабуся готує майже щодня: рецепт биточків у картопляній оболонці

Чудовий результат без особливої метушні

Домашня їжа у багатьох із нас асоціюється саме з котлетами. Впевнені, що ви зараз представили тарілку улюбленого пюре з домашніми биточками.

Смачні та соковиті котлети будь-яка господиня робить по-своєму. Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" спробуємо урізноманітнити наше меню незвичайною стравою — биточками в картопляній оболонці. Вони виходять настільки смачними, що ви готуватимете їх мало не кожен день!

Як приготувати котлети в картопляній оболонці

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

фарш – 550 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

мускатний горіх – 0,5 ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

яйця – 3 шт.;

борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо очищену картоплю на великих зубчиках тертки, заливаємо холодною водою. Цибулину нарізаємо дрібними кубиками, змішуємо з фаршем. У м’ясну масу додаємо сіль, чорний мелений перець, орегано та мускатний горіх. Пропускаємо через прес зубчики часнику, викладаємо у фарш і все перемішуємо. Формуємо із м’ясної маси невеликі котлети. Картопляну масу віджимаємо від зайвої води, змішуємо з яйцями, сіллю та борошном. На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо коржики з картопляної суміші. На корж викладаємо котлету, накриваємо другим шаром картопляної маси. Обсмажуємо котлету в картопляній оболонці з боків до золотистої скоринки. Відправляємо котлети на деко, застелене пергаментом. На кожну котлету кладемо шматочок вершкового масла, випікаємо блюдо в духовці при 200 градусах 10 хвилин.

До таких котлет можна приготувати універсальну підливу. Вона виправить навіть трохи суху страву.