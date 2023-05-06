Такі котлети бабуся готує майже щодня: рецепт биточків у картопляній оболонці
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Чудовий результат без особливої метушні
Домашня їжа у багатьох із нас асоціюється саме з котлетами. Впевнені, що ви зараз представили тарілку улюбленого пюре з домашніми биточками.
Смачні та соковиті котлети будь-яка господиня робить по-своєму. Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" спробуємо урізноманітнити наше меню незвичайною стравою — биточками в картопляній оболонці. Вони виходять настільки смачними, що ви готуватимете їх мало не кожен день!
Як приготувати котлети в картопляній оболонці
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт.;
- фарш – 550 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- мускатний горіх – 0,5 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;
- часник – 2 зубчики;
- яйця – 3 шт.;
- борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо очищену картоплю на великих зубчиках тертки, заливаємо холодною водою.
- Цибулину нарізаємо дрібними кубиками, змішуємо з фаршем.
- У м’ясну масу додаємо сіль, чорний мелений перець, орегано та мускатний горіх.
- Пропускаємо через прес зубчики часнику, викладаємо у фарш і все перемішуємо. Формуємо із м’ясної маси невеликі котлети.
- Картопляну масу віджимаємо від зайвої води, змішуємо з яйцями, сіллю та борошном. На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо коржики з картопляної суміші.
- На корж викладаємо котлету, накриваємо другим шаром картопляної маси. Обсмажуємо котлету в картопляній оболонці з боків до золотистої скоринки.
- Відправляємо котлети на деко, застелене пергаментом. На кожну котлету кладемо шматочок вершкового масла, випікаємо блюдо в духовці при 200 градусах 10 хвилин.
До таких котлет можна приготувати універсальну підливу. Вона виправить навіть трохи суху страву.